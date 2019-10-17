В четверг, 17 октября, в Риге прошел эксперимент по проверке зрения - могут ли водители видеть регистрационные номера транспортных средств соответственно требованиям правил дорожного движение. Мероприятие прошло у торгового центра Spice, в нем приняли участие оптометрист Vision Express Елена Стуришка, представитель Школы безопасной езды Янис Ванкс, руководитель центрального региона Gjensidige Latvija Гунтарс Озолс, автогонщик Мартиньш Сескс, доцент факультета физики, математики и оптометрии ЛУ Гатис Икауниекс и другие. Следил за экспериментом фотограф TVNET: