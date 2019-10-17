После десяти лет работы с должности уходит директор театра Dailes Андрис Витолс

Трудовой договор с Витолсом заключен до 3 июня 2021 года, и он выразил готовность продолжать руководство театром, пока не будет найден новый директор.

Витолс отметил, что театр стоит перед лицом перемен, что подтверждается выраженным в последнее время мнением актерского коллектива и желанием реализовать значительные изменения, которые требуют кардинальных решений - совершенно нового подхода к репертуару и управлению театром.

Витолс выразил надежду, что в результате открытого конкурса будет найден новый лидер театра с сильной художественной концепцией, которая позволит театру сохранить важное место в культурной жизни страны.

Как сообщалось, актеры Dailes ранее выразили недоверие художественному руководителю театра и режиссеру Дж. Дж. Джилинджеру. 7 октября он подписал соглашение с директором театра об увольнении.