После десяти лет работы с должности уходит директор театра Dailes Андрис Витолс

После десяти лет работы директором театра Dailes эту должность покидает Андрис Витолс, сообщила агентству LETA руководитель по связям с общественностью театра Лаура Леймане.
Трудовой договор с Витолсом заключен до 3 июня 2021 года, и он выразил готовность продолжать руководство театром, пока не будет найден новый директор.
Витолс отметил, что театр стоит перед лицом перемен, что подтверждается выраженным в последнее время мнением актерского коллектива и желанием реализовать значительные изменения, которые требуют кардинальных решений - совершенно нового подхода к репертуару и управлению театром.
Витолс выразил надежду, что в результате открытого конкурса будет найден новый лидер театра с сильной художественной концепцией, которая позволит театру сохранить важное место в культурной жизни страны.
Как сообщалось, актеры Dailes ранее выразили недоверие художественному руководителю театра и режиссеру Дж. Дж. Джилинджеру. 7 октября он подписал соглашение с директором театра об увольнении.
После ухода Дж. Дж. Джилинджера актриса театра Dailes Резия Калниня сообщила, что в театре будет создан временный художественный совет, который будет выполнять обязанности прежнего художественного руководителя театра.