Вступил в силу приговор о реальных тюремных сроках для Мелько, Цветкова и Ливановича

Теперь о постановлении Верховного суда будет извещен суд первой инстанции, чтобы обеспечить исполнение приговора. Доставку осужденных в места заключения обеспечит Государственная полиция.

Прокурор Марис Лея сообщил агентству LETA, что постановление ВС завершило один этап дела Latvenergo и обвиняемые получили соответствующие наказания. Также он выразил надежду, что обвиняемые не будут уклоняться от отбывания наказания.

Мелько и Ливанович обвиняются также по основному делу Latvenergo, которое в настоящее время рассматривает суд Видземского предместья Риги.

9 апреля 2018 года Рижский окружной суд приговорил Мелько к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения с запретом занимать должности члена правления на государственных и муниципальных предприятиях на три года и шесть месяцев. Цветков получил три года и шесть месяцев тюрьмы с аналогичным запретом на три года, такое же наказание установлено Ливановичу.

Согласно обвинительному заключению, взяточничество происходило в 2007-2010 годах. Взятка представителям Latvenergo была дана за то, чтобы в конкурсе Latvenergo по реконструкции гидроагрегатов Плявиньской ГЭС лучшим было признано предложение предприятия Alstom Power Sweden AB. Общая сумма взяток составила 627,1 тыс. евро.