Лидеры ЕС утвердили соглашение по Brexit

Лидеры ЕС утвердили соглашение о выходе и рекомендацию Европарламенту его утвердить, говорится в сообщении саммита.

Они также утвердили сопровождающую его политическую декларацию, в которой высказаны общие амбиции в будущих отношениях.

В сообщении лидеры блока призвали структуры ЕС сделать шаги, чтобы обеспечить выполнение соглашения с 1 ноября.

В то же время лидеры ЕС отметили, что хотят "в будущем по-возможности наиболее тесных партнерских отношений с Соединенным Королевством.

Напомним, в четверг лидеры ЕС и Великобритания достигли соглашения о новой сделке по условиям Brexit. Об этом заявили президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава британского правительства Борис Джонсон.

19 октября эту сделку должен одобрить или отклонить парламент Великобритании.

"Достигнута прекрасная сделка, которая возвращает нам контроль над нашим государством", - написал премьер-министр Великобритании в Twitter.