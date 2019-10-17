Лидеры ЕС утвердили соглашение по Brexit

Лидеры 27 стран-участниц Евросоюза в четверг на саммите утвердили достигнутое утром в четверг соглашение по Brexit, сообщает агентство LETA
Лидеры ЕС утвердили соглашение о выходе и рекомендацию Европарламенту его утвердить, говорится в сообщении саммита.
Они также утвердили сопровождающую его политическую декларацию, в которой высказаны общие амбиции в будущих отношениях.
В сообщении лидеры блока призвали структуры ЕС сделать шаги, чтобы обеспечить выполнение соглашения с 1 ноября.
В то же время лидеры ЕС отметили, что хотят "в будущем по-возможности наиболее тесных партнерских отношений с Соединенным Королевством.
Напомним, в четверг лидеры ЕС и Великобритания достигли соглашения о новой сделке по условиям Brexit. Об этом заявили президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава британского правительства Борис Джонсон.
19 октября эту сделку должен одобрить или отклонить парламент Великобритании.
"Достигнута прекрасная сделка, которая возвращает нам контроль над нашим государством", - написал премьер-министр Великобритании в Twitter.
"Это справедливое и сбалансированное соглашение и для ЕС, и для Соединенного Королевства, которое подтверждает нашу решимость найти решение", - заявил в твиттере Юнкер, призвав Евросовет одобрить его.