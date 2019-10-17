Горкш освобождён от должности президента Латвийской футбольной федерации

На внеочередном конгрессе Латвийской футбольной федерации (ЛФФ) её члены постановили освободить от должности президента организации Каспара Горкша.
За это решение проголосовали 67 делегатов конгресса, против были 60, воздержались двое.
Для того, чтобы освободить Горкша от занимаемой должности необходимо было 50% + 1 голос. Для голосования были зарегестрированы 129 бюллетеней, в связи с чем было необходимо как минимум 65 голосов.
Горкш был избран президентом ЛФФ в прошлом году сроком на два года, сменив на этом посту Гунтиса Индриксонса. Согласно уставу ЛФФ, следующие выборы президента федерации состоятся в 2020 году, таким образом, до апреля следующего года организация, скорее всего, будет работать без президента.
Галерея: Внеочередной конгресс ЛФФ
Как сообщалось, в сентябре члены ЛФФ подали запрос о созыве внеочередного конгресса и отставке Горкша. В числе других письмо подписали семь клубов Латвийской футбольной Высшей лиги - РФШ, "Вентспилс", юрмальский "Спартак", "Валмиера, "Елгава", "Даугавпилс" и "Метта".
Среди причин недовольства работой Горкшса были указаны неопределенность с планом реализации инфраструктурной программы и отсутствие обещанной помощи в инфраструктурных проектах, кроме того, долгое время ЛФФ работает без генерального секретаря. Также президента ЛФФ упрекали в отсутствии позитивного заключения присяжного аудитора, что может вызвать недоверие партнёров из UEFA и FIFA.
"Несмотря на то, что большинство вопросов, поднятых в заявлении, не относятся к определенной в уставе ответственности президента, я готов ответить перед членами ЛФФ на все обвинения и пояснить каждый из упомянутых в заявлении вопросов", - прокомментировал ситуацию Горкш.
Как сообщалось, еще в начале августа более половины членов правления ЛФФ требовали отставки президента организации. Тогда, комментируя выраженное ему недоверие со стороны членов правления, Горкш написал открытое письмо, в котором заявил, что в ЛФФ все ещё предпринимаются попытки всеми силами сохранить старый порядок.