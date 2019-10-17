LTV7: airBaltic уже заменила не менее 50 двигателей на своих Airbus А220

В первые два года использования новых самолётов Airbus А220-300 авиакомпания airBaltic уже 50 раз произвела замену их двигателей. Об этом "Русскому вещанию LTV7" сегодня рассказали в авиакомпании. И это при том, что в первые два года в распоряжении авиакомпании было всего 13 самолётов. Не трудно подсчитать, что в среднем почти каждый двигатель был заменён дважды.