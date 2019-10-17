LTV7: airBaltic уже заменила не менее 50 двигателей на своих Airbus А220

В первые два года использования новых самолётов Airbus А220-300 авиакомпания airBaltic уже 50 раз произвела замену их двигателей. Об этом "Русскому вещанию LTV7" сегодня рассказали в авиакомпании. И это при том, что в первые два года в распоряжении авиакомпании было всего 13 самолётов. Не трудно подсчитать, что в среднем почти каждый двигатель был заменён дважды.
Напомним, накануне швейцарская авиакомпания Swiss на время приостановила использование части своего флота из 50 Airbus A220. Причиной стали обнаруженные технические проблемы в двигателях. Сегодня, впрочем, полёты на этих самолётах возобновились.
В авиакомпании airBaltic, где сейчас используют 20 самолётов этого типа, накануне отмечали, что прекращать полёты нет необходимости, т.к. на них используются двигатели другого типа.
Эти двигатели, по заверению производителя, по-прежнему, соответствуют всем установленным требованиям. Но в airBaltic признали — дополнительные проверки начаты.
Однако, как сегодня "Русскому вещанию LTV7" удалось выяснить в компании Airbaltic, в течение первых двух лет использования самолётов Airbus A220 были проведены 50 замен двигателей по разным причинам. В том числе плановые замены. В авиакомпании добавили, что изначальный план введения во флот этих самолётов предполагал дополнительное внимание к ним и обновления на начальных этапах.