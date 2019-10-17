СМИ: любимчик рижских хоккейных фанатов Майоне потерял работу

В составе китайского клуба Майоне в этом сезоне в 16 играх чемпионата КХЛ отдал три результативные передачи и набрал коэффициент полезности -3, а голов не забил.

С 16 очками в 18 матчах "Кульлунь Ред Стар" сейчас находится на последнем месте в Восточной конференции.

Впрочем, пока что пекинский клуб не выступил с официальным сообщением, что сотрудничество с Майоне прервано.

В прошлом сезоне Майоне был одним из лидеров рижского "Динамо". В 58 матчах канадский защитник забил 11 голов, отдал 35 результативных передач и заработал коэффициент полезности -35.