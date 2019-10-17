Турция и США договорились о прекращении огня в Сирии

Турция приостановит свою военную операцию, чтобы силы курдов в течение 120 часов могли покинуть "безопасную зону" на северо-востоке Сирии, сообщил Пенс.

По его словам, группировка курдов "Подразделение национальной обороны" (YPG) уже начала отход от границ Турции, сообщает DPA.

"Наш договор с Турцией таков, что мы будем работать с членами YPG, чтобы способствовать организованному отступлению в последующие 120 часов", - сказал Пенс, добавив, что отступление "буквально уже началось".

Силы сирийских курдов отступят за "линию демаркации" в 32 километрах от границы, указал Пенс.

После завершения отсупления курдских сил Турция полностью остановит свою военную операцию, отметил вице-президент США.