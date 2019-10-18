Стилист Жанна Дубска: "Да, я колю ботокс и хотела уменьшить грудь..."
Известный латвийский стилист и имидж-дизайнер Жанна Дубска - очаровательная и яркая женщина - в реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) на канале STV Pirmā! удивила зрителей не только смелыми советами о том, как наслаждаться полноценной и насыщенной жизнью, но и не побоялась раскрыть некоторые пикантные детали о себе.
Так, например, зрители смогут увидеть, как Жанна наслаждается косметическими процедурами, и она не стесняется своего здорового отношения к возможности улучшить красоту:
"Да, я колола ботокс и хотела уменьшить грудь. Но вот "рыбьи губки" я не хочу. К тому же уже и не могу. Мне надо, чтобы у меня были эмоции",
- смеясь, призналась Жанна.
Стилист отметила, что было бы неправильно запрещать людям прибегать к таким процедурам, которые помогают не только восстановить здоровье, но и повысить самооценку. Правда, она при этом напомнила, что увлекаться не стоит:
"Так много людей довели себя до уродства. Там уже нет никакой красоты, никакой гармонии, отсутствует индивидуальность, самого человека уже нет.
Это своего рода манекен, это уже не человеческая красота, а что-то стилизованное!" - заключила Жанна Дубска.