Тяжелая авария в Плявниеки: один автомобиль въехал в столб, второй перевернулся на бок

В четверг вечером, 17 октября, в микрорайоне Плявниеки в Риге произошло тяжелое ДТП, в котором пострадали два автомобиля. После столкновения на перекрестке улиц академика Келдыша и Андрея Сахарова автомобиль марки BMW врезался в столб, а Mercedes-Benz перевернулся на бок, рассказали TVNET очевидцы.
По их словам, на место происшествия прибыли несколько бригад "Скорой помощи", а также служба спасателей.
Медики покинули место происшествия ближе к полуночи, транспортные средства также были убраны с проезжей части.
Как сообщила TVNET представитель Госполиции Лина Кальке, по предварительной информации, полиция получила вызов на перекресток улиц Сахарова и Келдиша в 22.20. На месте происшествия столкнулись автомобили BMW и Mercedes Benz.
Пострадали трое, все были доставлены в медицинское учреждение. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
Pēc divu vieglo auto avārijas Saharova un Keldiša ielas krustojumā #Rīga #Latvija viens auto apgāzies uz sāna, otrs - ietriecās stabā. pic.twitter.com/dZMNPCxdba— BreakingLV (@breakinglv) 17 октября 2019 г.
Всего за прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Латвии пострадали 20 человек, в том числе четыре пешехода и два велосипедиста, сообщает Государственная полиция.
В четверг по стране зарегистрировано 137 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 15 с пострадавшими.
За различные нарушения правил дорожного движения составлено 500 протоколов, в том числе 209 за превышение скорости, восемь - за агрессивное вождение, семь - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, один - за управлением автомобилем в состоянии наркотического опьянения.