Тяжелая авария в Плявниеки: один автомобиль въехал в столб, второй перевернулся на бок

По их словам, на место происшествия прибыли несколько бригад "Скорой помощи", а также служба спасателей.

Медики покинули место происшествия ближе к полуночи, транспортные средства также были убраны с проезжей части.

Как сообщила TVNET представитель Госполиции Лина Кальке, по предварительной информации, полиция получила вызов на перекресток улиц Сахарова и Келдиша в 22.20. На месте происшествия столкнулись автомобили BMW и Mercedes Benz.

Пострадали трое, все были доставлены в медицинское учреждение. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Pēc divu vieglo auto avārijas Saharova un Keldiša ielas krustojumā #Rīga #Latvija viens auto apgāzies uz sāna, otrs - ietriecās stabā. pic.twitter.com/dZMNPCxdba — BreakingLV (@breakinglv) 17 октября 2019 г.

Всего за прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Латвии пострадали 20 человек, в том числе четыре пешехода и два велосипедиста, сообщает Государственная полиция.

В четверг по стране зарегистрировано 137 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 15 с пострадавшими.