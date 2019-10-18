Пт, 18.10.2019
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  • "Вокруг ходят действительно больные люди": жительница Ильгюциемса предупредила местных

"Вокруг ходят действительно больные люди": жительница Ильгюциемса предупредила местных

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Фото иллюстративное

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В четверг, 17 октября, жительница Ильгюциемса в социальной сети Facebook обратилась с предупреждением к местным тщательнее присматривать за своими домашними питомцами, так как "вокруг ходят действительно больные люди".

Женщина нашла колбасу "с неприятным сюрпризом" внутри, оставленным для собак. 

Женщина поделилась фотографиями, на которых видна ее находка - колбаса. Во "вкусняшке", переброшенной через забор, найдена веревка, к которой привязаны иголки.

Этим постом поделись уже более 1,5 тысяч человек. 

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