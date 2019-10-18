В Дублине еще не родившемуся малышу поставили страшные диагнозы. Молодая мама обратилась к врачам в Латвии
Молодая мама из Латвии поделилась с ирландской газетой The Irish Sun своим неприятным опытом с медицинскими услугами, которые ей оказывали во время беременности. Об этом пишет Baltic Ireland.
Виктория Авишане была в ожидании второго ребенка, а ее срок беременности составлял уже 20 недель, когда она отправилась на сонографию в дублинскую больницу Ротунда.
После процедуры врачи сообщили женщине, что у малыша есть ряд очень серьезных патологий.
Виктория с ужасом вспоминает, что пережила. Она почти отняла жизнь у своего ребенка, поскольку всерьез задумалась об аборте. Самая шокирующая деталь этой истории -
в конце концов малыш родился абсолютно здоровым в другой больнице Дублина.
После сонографии врачи из Ротунды сообщили молодой маме, что у малыша выявлены жидкость в головном мозге, затемнение сердца и другие отклонения от нормы в физическом развитии, в том числе слишком короткие ножки и маленький рост.
Также медики предупредили молодую маму, что у ребенка может быть синдром Дауна, Эдвардса или Патау.
Виктории назначили амниоцентез, чтобы установить вероятность упомянутых синдромов. Кроме того, медики ее предупредили, что малыш может умереть в животе или же сразу после рождения.
После амниоцентеза Виктории сказали, что результаты будут известны через две недели. Женщине сделали еще одну сонографию, в ходе которой подтвердилось все вышесказанное.
По словам Виктории, в то время она работала в сфере ухода за детьми и от стресса не могла ни спать, ни есть, только плакала и думала о своем малыше.
Понимая, что все будет так, как прогнозируют врачи - пострадает и ребенок, и она сама, и старший семилетний сын Малик, - женщина задумалась об аборте.
Эмоционально подавленная Виктория не могла представить себе дальнейшую жизнь и стала думать о самоубийстве. От суицида ее отговорила подруга, заявив, что Виктория нужна своему старшему сыну.
К счастью, во время ожидания результатов анализов женщина решила отправиться в Латвию и провести проверки в местной больнице, чтобы убедиться в точности прогнозов медиков из Ротунды.
После проведенного обследования латвийские врачи заявили, что с ребенком все в порядке и беременность протекает нормально.
Виктория рассказала, что с момента первой сонографии прошло лишь несколько дней и существенно ничего измениться не могло. Молодая мама вернулась в Ирландию и отказалась от услуг больницы Ротунда. Женщина обратилась в Национальный госпиталь материнства в Дублине (National Maternity Hospital). Результаты проведенной там сонографии также указывали на отсутствие каких-либо патологий.
Женщина обратилась в больницу Ротунда с вопросом, почему ей сделали такой кошмарный прогноз. На что медики заявили, что пациентов нужно подготовить к самым плохим последствиям.
Сейчас сыну Виктории Алексу семь месяцев, он абсолютно здоров, а его мама с ужасом вспоминает, что если бы не решилась пойти к другим врачам, Алекса, возможно, уже не было бы.
На просьбу The Irish Sun прокомментировать данную ситуацию, представитель больницы Ротунда заявила, что они "не комментируют отдельные случаи, но госпиталь может подтвердить, что в отношении всех пациентов соблюдаются протоколы по медицинскому уходу за матерью и ребенком".