В Дублине еще не родившемуся малышу поставили страшные диагнозы. Молодая мама обратилась к врачам в Латвии

Виктория Авишане была в ожидании второго ребенка, а ее срок беременности составлял уже 20 недель, когда она отправилась на сонографию в дублинскую больницу Ротунда.

После процедуры врачи сообщили женщине, что у малыша есть ряд очень серьезных патологий.

Виктория с ужасом вспоминает, что пережила. Она почти отняла жизнь у своего ребенка, поскольку всерьез задумалась об аборте. Самая шокирующая деталь этой истории -

в конце концов малыш родился абсолютно здоровым в другой больнице Дублина.

После сонографии врачи из Ротунды сообщили молодой маме, что у малыша выявлены жидкость в головном мозге, затемнение сердца и другие отклонения от нормы в физическом развитии, в том числе слишком короткие ножки и маленький рост.

Также медики предупредили молодую маму, что у ребенка может быть синдром Дауна, Эдвардса или Патау.

Виктории назначили амниоцентез, чтобы установить вероятность упомянутых синдромов. Кроме того, медики ее предупредили, что малыш может умереть в животе или же сразу после рождения.

После амниоцентеза Виктории сказали, что результаты будут известны через две недели. Женщине сделали еще одну сонографию, в ходе которой подтвердилось все вышесказанное.

По словам Виктории, в то время она работала в сфере ухода за детьми и от стресса не могла ни спать, ни есть, только плакала и думала о своем малыше.

Понимая, что все будет так, как прогнозируют врачи - пострадает и ребенок, и она сама, и старший семилетний сын Малик, - женщина задумалась об аборте.

Эмоционально подавленная Виктория не могла представить себе дальнейшую жизнь и стала думать о самоубийстве. От суицида ее отговорила подруга, заявив, что Виктория нужна своему старшему сыну.

К счастью, во время ожидания результатов анализов женщина решила отправиться в Латвию и провести проверки в местной больнице, чтобы убедиться в точности прогнозов медиков из Ротунды.

После проведенного обследования латвийские врачи заявили, что с ребенком все в порядке и беременность протекает нормально.

Виктория рассказала, что с момента первой сонографии прошло лишь несколько дней и существенно ничего измениться не могло. Молодая мама вернулась в Ирландию и отказалась от услуг больницы Ротунда. Женщина обратилась в Национальный госпиталь материнства в Дублине (National Maternity Hospital). Результаты проведенной там сонографии также указывали на отсутствие каких-либо патологий.

Женщина обратилась в больницу Ротунда с вопросом, почему ей сделали такой кошмарный прогноз. На что медики заявили, что пациентов нужно подготовить к самым плохим последствиям.

Сейчас сыну Виктории Алексу семь месяцев, он абсолютно здоров, а его мама с ужасом вспоминает, что если бы не решилась пойти к другим врачам, Алекса, возможно, уже не было бы.