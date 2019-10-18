Пт, 18.10.2019
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Поступления в бюджет Риги уменьшились на 8,6 млн евро, расходы - на 33 млн евро

Кот в Рижской думе

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Поступления в бюджет Риги в этом году на 8,61 млн евро меньше, чем планировалось, а расходы уменьшились на 33,44 млн евро, следует из документов финансового комитета Рижской думы.

В пятницу, 18 октября, комитет планирует рассмотреть поправки к столичному бюджету.

В начале года планировалось, что поступления в бюджет в этом году составят 972,64 млн евро, но в поправках они уменьшены до 963,77 млн евро.

В свою очередь расходы были запланированы в размере 1,083 млрд евро, а теперь сокращены до 1,050 млрд евро.

Предприятию Rīgas Satiksme в рамках поправок к бюджету планируется выделить 1,5 млн евро, хотя руководство компании ранее заявило, что запросило 2,9 млн евро.

В рамках поправок для департамента собственности Рижской думы планируется дополнительно 265 661 евро, департамента по жилищным вопросам и окружающей среде - 228 923 евро, департамента образования, культуры и спорта - 2,76 млн евро, департамента благосостояния - 986 372 евро.

Дополнительные средства запланированы также для исполнительных дирекций столицы и ряда муниципальных предприятий.

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