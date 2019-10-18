Поступления в бюджет Риги уменьшились на 8,6 млн евро, расходы - на 33 млн евро

В пятницу, 18 октября, комитет планирует рассмотреть поправки к столичному бюджету.

В начале года планировалось, что поступления в бюджет в этом году составят 972,64 млн евро, но в поправках они уменьшены до 963,77 млн евро.

В свою очередь расходы были запланированы в размере 1,083 млрд евро, а теперь сокращены до 1,050 млрд евро.

Предприятию Rīgas Satiksme в рамках поправок к бюджету планируется выделить 1,5 млн евро, хотя руководство компании ранее заявило, что запросило 2,9 млн евро.

В рамках поправок для департамента собственности Рижской думы планируется дополнительно 265 661 евро, департамента по жилищным вопросам и окружающей среде - 228 923 евро, департамента образования, культуры и спорта - 2,76 млн евро, департамента благосостояния - 986 372 евро.