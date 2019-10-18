Дизайнер Элина Добеле представила свою новую коллекцию: все вещи изготовлены в Италии

ВДОХНОВЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ - ОНА

В ней есть свобода - дизайнерский код новых зимних сапог. На первом плане коллекции находится клиентка бренда - уверенная в себе, самодостаточная, интеллигентная личность. Ценности, которые она уважает, являются основой устойчивого дизайна - оригинальность, высшее качество исполнения и интеллигентная коммуникация в салоне.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ДИЗАЙНЫ КОЛЛЕКЦИИ

Лаконичные, актуально основательные, созданные, чтобы дождаться зиму вместе! В коллекции использованы отсылки к успешнейшим дизайнам обуви предыдущих лет, однако с применением новейших технологических возможностей, которые предлагает производство в Италии.

Например, сапоги The Revolver из зимней коллекции 2010 года. Сапоги особенны тем, что представляют собой один из самых любимых клиентами дизайнов, кроме того, они являются постоянным экспонатом Музея декоративного искусства и дизайна с 2013 года. В новой коллекции сапоги обзавелись актуальной формой каблука и по-зимнему массивной, но элегантной подошвой.

Сапоги изготовлены с помощью оригинальной колодки ELĪNA DOBELE, то есть, они не потеряли то удобство, которое ранее оценили клиентки бренда.

Коллекцию дополняют сумки и рюкзаки в свободном стиле, которые сделаны из легкой, водонепроницаемой и прочной ткани.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ПОЧЕМУ ИТАЛИЯ?

Устойчивость в течение всего времени существования бренда была очень важной деталью. Именно поэтому дизайнер решила впредь производить обувь в Италии, где традиции сапожничества гарантируют исполнение высшего качества.

По словам Добеле, очень важно, что теперь бренд сможет обеспечить не только существующее в Латвии предложение, но и развиваться в более широком масштабе.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET