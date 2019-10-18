Ринкевич призвал латвийцев активнее регистрироваться в Великобритании перед Brexit

Проживающим в Великобритании латвийцам следует считаться с различными сценариями Brexit, поэтому, чтобы защитить себя, необходимо зарегистрировать свое постоянное место жительства на сайте Министерства внутренних дел Великобритании, сказал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на Латвийском радио.
Он сообщил, что на данный момент регистрацию прошли 16 000 латвийцев, что составляет менее половины проживающих в Великобритании соотечественников.
"Я призываю уделить этому вопросу особое внимание и зарегистрироваться, потому сделать это несложно. Регистрация необходима, так как только такой статус юридически докажет право наших соотечественников находиться в Великобритании, в дальнейшем пользоваться всеми теми же правами и гарантиями, живя и работая в этой стране.
В противном случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, у Латвии может не оказаться инструментов для защиты своих соотечественников", - сказал глава МИД.
Как сообщалось, лидеры ЕС в четверг на саммите в Брюсселе утвердили обновленное соглашение по Brexit и рекомендовали Европейскому парламенту его утвердить.
Также главы государств ЕС утвердили сопровождающую соглашение политическую декларацию, в которой содержатся цели будущих отношений между Евросоюзом и Соединенным Королевством.
В заявлении лидеры стран призывают органы ЕС предпринять шаги, чтобы обеспечить выполнение соглашения с 1 ноября. Одновременно лидеры ЕС подчеркнули, что хотят в будущем сохранить "по возможности тесные партнерские отношения с Великобританией".
19 октября эту сделку должен одобрить или отклонить парламент Великобритании.