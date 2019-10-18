Ринкевич призвал латвийцев активнее регистрироваться в Великобритании перед Brexit

Он сообщил, что на данный момент регистрацию прошли 16 000 латвийцев, что составляет менее половины проживающих в Великобритании соотечественников.

"Я призываю уделить этому вопросу особое внимание и зарегистрироваться, потому сделать это несложно. Регистрация необходима, так как только такой статус юридически докажет право наших соотечественников находиться в Великобритании, в дальнейшем пользоваться всеми теми же правами и гарантиями, живя и работая в этой стране.

В противном случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, у Латвии может не оказаться инструментов для защиты своих соотечественников", - сказал глава МИД.

Как сообщалось, лидеры ЕС в четверг на саммите в Брюсселе утвердили обновленное соглашение по Brexit и рекомендовали Европейскому парламенту его утвердить.

Также главы государств ЕС утвердили сопровождающую соглашение политическую декларацию, в которой содержатся цели будущих отношений между Евросоюзом и Соединенным Королевством.

В заявлении лидеры стран призывают органы ЕС предпринять шаги, чтобы обеспечить выполнение соглашения с 1 ноября. Одновременно лидеры ЕС подчеркнули, что хотят в будущем сохранить "по возможности тесные партнерские отношения с Великобританией".