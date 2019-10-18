Российский игрок НХЛ принимал допинг четыре года. Его наказали на 20 матчей

Сообщается, что российский хоккеист нарушил правила по использованию препаратов для улучшения физических характеристик. Какой именно препарат применял Зыков не сообщается, но судя по словам президента по хоккейным операциям "Вегаса" Джорджа Макфи, речь идёт о каких-то добавках.

Теперь хоккеист будет вынужден пройти курс принудительной реабилитации, а дело будет направлено в программу по злоупотреблению запрещенными веществами и психическому здоровью.

Руководство "Вегаса" согласилось с решением, отметив, что хоккеист нарушал правила сознательно и не без ведома клуба. Отмечается, что во время дисквалификации Зыков не будет получать зарплату. По словам Макфи, Зыков принимал добавки на протяжении последних четырёх лет.

Сам Зыков согласился с наказанием, но отметил, что так и не понял, каким образом допинг-тест дал положительный результат. Хоккеист принёс извинения своей семье, команде, а также болельщикам "Вегаса".