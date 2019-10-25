Агата Климович - красотка из Беларуси, которая бросила спорт и улетела в США снимать кино

Агата окончила университет и уехала за океан. Девушка не собиралась завязывать со спортом, но так сложилось, что постепенно он начал уходить на второй план и Агата заинтересовалась кино.

На первый взгляд - выбор Агаты удивительный, но всё было не случайно. Бабушка девушки - народная артистка СССР, дедушка - народный артист БССР, папа - актёр, мама и брат - режиссёры. Кстати, брат Агаты Егор впоследствии стал её напарником на съёмочной площадке.

В 2017 году мир увидел фильм "Правило Кубертена", который рассказывал о допинг-скандале в российской лёгкой атлетике и дисквалификации всех спортсменов в 2015 году. Авторами фильма выступили Егор и Агата Климович, которые получили награду как лучшие дебютанты на крупнейшем в Восточной Европе и странах СНГ международном кинофестивале спортивного кино "Красногорский".

Девушка отмечает, что этот фильм - своеобразный долг и её подарок лёгкой атлетике.

Сейчас Климович готовит к выпуску свой второй фильм, который расскажет о создании Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и легендарных бойцах. В этом документальном фильме появятся Хабиб Нурмагомедов, Артём Лобов (спарринг-партнёр Конора Макгрегора), Олег Тактаров, актёр Дэнни Трехо и даже глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Премьера фильма запланирована на ноябрь 2019 года.

Так получилось, что оба фильма Агаты - о спорте. Всё потому, что девушка не понаслышке знает об этом. Правда, отмечает Климович, она не собирается зацикливаться только на спортивной тематике и в будущем готова посвятить себя абсолютно любой теме, которая её заинтересует.