Агата Климович - красотка из Беларуси, которая бросила спорт и улетела в США снимать кино
Агата Климович родом из Беларуси, но сейчас проживает в Нью-Йорке. Её карьера могла пойти абсолютно по другому сценарию, ведь Агата была рекордсменкой страны на 400-метровке среди юниоров, а также потенциальным кандидатом в сборную. Восемь лет назад спортсменка решила уехать из Беларуси в США, где остаётся до сих пор.
Агата окончила университет и уехала за океан. Девушка не собиралась завязывать со спортом, но так сложилось, что постепенно он начал уходить на второй план и Агата заинтересовалась кино.
На первый взгляд - выбор Агаты удивительный, но всё было не случайно. Бабушка девушки - народная артистка СССР, дедушка - народный артист БССР, папа - актёр, мама и брат - режиссёры. Кстати, брат Агаты Егор впоследствии стал её напарником на съёмочной площадке.
My only protection, my love, my favorite brother @egorklimovich ❤️ The one who will never let me down. Cannt wait to see you , miss you so much! ___________________________________________ Мой самый лучший и самый любимый братик❤️ #MyBrother #MyFamily #LikebrotherLikeSister #RealMan #family #tall #summer #la
В 2017 году мир увидел фильм "Правило Кубертена", который рассказывал о допинг-скандале в российской лёгкой атлетике и дисквалификации всех спортсменов в 2015 году. Авторами фильма выступили Егор и Агата Климович, которые получили награду как лучшие дебютанты на крупнейшем в Восточной Европе и странах СНГ международном кинофестивале спортивного кино "Красногорский".
Девушка отмечает, что этот фильм - своеобразный долг и её подарок лёгкой атлетике.
Сейчас Климович готовит к выпуску свой второй фильм, который расскажет о создании Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и легендарных бойцах. В этом документальном фильме появятся Хабиб Нурмагомедов, Артём Лобов (спарринг-партнёр Конора Макгрегора), Олег Тактаров, актёр Дэнни Трехо и даже глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Премьера фильма запланирована на ноябрь 2019 года.
Так получилось, что оба фильма Агаты - о спорте. Всё потому, что девушка не понаслышке знает об этом. Правда, отмечает Климович, она не собирается зацикливаться только на спортивной тематике и в будущем готова посвятить себя абсолютно любой теме, которая её заинтересует.
Оценить второй фильм Агаты Климович можно будет уже совсем скоро, а сейчас давайте оценим Instagram девушки.
Good Morning #NYC .Are you ready for THE summer ? Will be incredibly awesome , I Promise 🙌🏼 . У вас бывают моменты когда вас переполняют чувства счастья, так просто, беспричинно ? Все же погода на меня умеет знатно влиять. Привет Лето я так тебя ждала🙏🏻🎀💞 . . . . . #model #nycmodel #modeling #summertime #fitmodel #guccigang #calvinklein #rooftop #acting #instalife
8 марта, какой прекрасный день, чтобы полюбить себя ещё больше. Ведь всем известно, что до тех пор пока мы сами себя не полюбим, мои любимые женщины, то ждать любви от противоположного пола как минимум глупо. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Да-да, все начинается внутри нас и с нас. Поэтому сегодня, отличная причина, чтобы порадовать себя любимую. СПА, лазер, ногти, ШОПИНГ, спорт и тд. - прекрасные варианты для повышения настроения, да и просто женские приятности, которые полезны не только 8ого марта, а вообще постоянно! 😁 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Всё же, как замечательно, что когда-то , благодаря активисткам- феминисткам Цеткин и Люксембург был задекларирован столь солнечный и наполненный любви день. И неважно, что изначальная идея 8ого марта была другая, однако сегодня, в наших странах, этот день считается просто днём всех Женщин. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Мужчины, спасибо Вам за Ваше внимание и любовь, тюльпаны, мимозы, розы, ромашки, неважно - просто спасибо за лишнее внимание, которого нам женщинам, порой так не хватает от Вас 💕🌸💞 #8Марта
Пока я думаю с чего начать следующий пост я выставлю эту фото. Возможно прозвучит банально, а может для кого-то даже и пафосно, но так и есть. Замыленная фраза которая точно опишет мою 6ти летнюю американскую историю коротко и точно «Рыбка которой было мало место даже в средиземном море, ей нужен был Атлантический океан со своим безграничным пространством.» 🤷🏻♀️#DreamBig • • • • • • • • • • #инстаграм_порусски #женщины #womenpower #model #nycmodel #tfp #motivation #life #director #producer #testshot #actress
Ну где же лучи солнца? Поник совсем Нью-Йорк!! А так ведь хочется нежиться под солнцем и просыпаться с желанием выйти на улицу ! По этому , единственное, что остаётся делать так это смотреть дядю Аллена . Эхххх . New York, where is the sun? #зож #пп #фитнесс #москва #реклама #printingmodel #commercial #featured #shredded #fitforlife#lamodel#shredz #bodybuilding #editorial #modeling #VSmodel #newyorkmodel #спортдевушки #fitmodel #legs #lean #sportgirl #fitnessbikini #modelagency #photoshoot #фитнессбикини #худеем #диета
Перевод Ниже 😌 Few more days and my Smoothie regime will be revealed! I almost 100% positive that I'll pick vegan lifestyle! With such extensive vitamins and healthy nutrients foods I feel incredible! ❌No Stomach problems ❌No weight problems ❌NO NEGATIVITY Etc IM getting so many questions from You guys and I'm so happy about it and I'm glad for your healthy choices! Tune In💗 ˢᴾᴿᴱᴬᴰ ᵀᴴᴱ ᵂᴼᴿᴰ ________________________________________ Меняемся к лету 💪🏼 Пару деньков и я поделюсь своим смузи-режимом! Я почти на 100% уверена , что веганство -это мой выбор, на таком богатом витаминами и полезными нутриентами питании я ощущаю себя на все 200% ❌Никаких тяжестей в желудке ❌Никакого лишнего веса ❌НИКАКОГО НЕГАТИВА тд и тп💪🏼 Столько вопросов, и я так рада за ваш здоровый выбор 🍀 Совсем скоро , подписывайтесь! Распространяй здоровье и добро 💗
Сохраняйте круговую для пресса! Каждое упражнение по 15 раз 4 круга. Делаем все подряд, если тяжело значит делаем небольшой отдых до 30 секунд. Для упражнений Нужны резинки . ПС Видео ускоренное, поэтому делаем с нормальным темпом🍔🍺🥂🥐🍦🧁🍰 #ВсемПресс А вообще как всем известно, пресс можно качать хоть 1000 раз, но если при этом Вы злоупотребляете сладким, жирным и тд , то про ярко выраженный пресс Вы можете забыть 🥩🥩 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Save ab circuit. Do each exercise 4x15 . Preferably no rest, if tough then do up to 30’ rest between the rounds. The video was speeded up, therefor do it with the moderate speed and resistance bands 💪🏼💪🏼💪🏼 PS BUT remember that abs are made in the kitchen, you can do 1000 of attempts everyday , however the overuse of sugar and carbs will effect your results ❤️ Good luck 😭🍫🍬😍🥨🍿🥧🍭🎂🍺🍺🧁🥐
#AgiKlimStory• Да что уж ещё можно делать? А что будет дальше? Нет, если я не уеду , то я брошу спорт. Осточертело! Не могу! Это слова, которые крутились в моей семнадцатилетней голове. Правда, я абсолютно не могла совладать со своим темпераментом и эмоциями. С тренером все шло наперекосяк , а желание тренироваться все погасало и погасало. Впрочем, так же как и результаты! 😔(у меня вся жизнь на нем построена). Незадолго до радикальных и затруднённых моментов в спорте (ВАЖНО: Если бы не спорт,то об Америке никакой речи бы и не шло), мне поступило предложение с Nebraska University, смс пришло в Фейсбуке. Более того, немного позже рекрутер приехал в Минск чтобы пообщаться, и ещё больше меня заинтересовать в их университете! Один момент, мне нужно сдавать SAT....пробел...ещё один пробел....Я не набрала нужное количество баллов! 2011 год, в тот период мой английский находился на жутком уровне.Я ходила в стримлайн, занималась 4месяца с репетитором! Увы, экзамен не увенчался успехом.Это был очень тяжелый экзамен, с вокабуляром, который ни один англоязычный человек не употребляет...Однако тут ничего не поделаешь, либо 1100 баллов из 2400 либо next. Мне , затем, предложил тот же кстати рекрутер поехать в Junior College , В КАНЗАСЕ (16тыс население)Barton Community College дабы подтянуть английский, и в последствие перевестись к ним в Nebraska University. Поскольку моя идея фикс уехать находилась со мной на протяжение года, после провала экзамена я сказала одну фразу «Мне неважно как, куда и что, но в январе 2012 я должна уехать!» Спасибо моему родному братику @egorklimovich , который в тот момент финансово меня поддержал. Всё, чемодан собран,я и мой молодой человек улетели в колледж на 50% стипендии, тк в Канзасе полных не бывает, а мы никаких других колледжей и вообще ,что там за бугром происходит и как работает не знаем! Девиз 2011 года, уехать как угодно, в какой угодно штат, в любую американскую деревню,но уехать..... ••••• И это только начало всех приключений 💃🏻💃🏻💃🏻Продолжать? Если да, то задавайте вопросы, чтобы я понимала на чем акцентировать внимание 💝 Спасибо всем кто дочитал до конца, мне приятно, что Вам интересна моя история, правда! 💝🎞🎞🎞
Gooooood morning NYC 🎬 Time to wake up and be productive 😃 What’s on Sunday schedule ? 📸By @edmonds.photo ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ С чего Вы начинаете свое утро? Открыл левый глаз, взял телефон, открыл правый глаз, затем открыл что? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Пишите в комментариях, что вы проверяете первым делом в своем телефоне. Только оставьте рассказы про то, что сперва вы идете в ванную, умываетесь, затем выпиваете чашечку кофЭ, практикуете йогу и тд🙏🏼🥴 Ибо по статистке чуть ли не 80% людей у которых есть смартфон, начинают свое утро с интернет серфинга (имейл, новости, соц сети и тд) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Лично я открываю инстаграм, ведь - это жизненно необходимо🤷🏻♀️💩🤓Затем я читаю новости, и из сегодняшних новостей, кроме освещения Собчачкиной свадьбы, и беспилотной атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, больше всего меня порадовали новости из Бленхеймского дворца! Оттуда украли работу современного итальянского художника Маурицио Каттелана — мать его УНИТАЗ ИЗ ЗОЛОТА 750 пробы стоимостью свыше миллиона евро. Примечательно, что кража привела к частичному затоплению помещений дворца, поскольку унитаз был подключен к системе канализации, чтобы у посетителей выставки БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ по прямому назначению. @meduzapro ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Всем хорошего воскресенья, желаю вам таких же хлопот как в Британских Дворцах.😃👍🏼