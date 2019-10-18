Нет оснований: генпрокурор Калнмейерс не будет отстранен от должности

Как сообщалось ранее, в мае министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия, НКП) заявил, что Министерство юстиции выявило в деятельности генерального прокурора признаки, свидетельствующие о том, что он не соответствует требованию закона о прокуратуре о безупречной репутации.

Калнмейерс, по мнению Борданса, не способен обеспечить эффективную работу прокуратуры, качественный контроль и надзор за работой подчиненных прокуроров, а также не в состоянии организовать работу и руководить ею так, чтобы прокуратура как можно быстрее перенимала лучшую международную практику.

Позже в Сейме были собраны подписи 39 депутатов, необходимые для того, чтобы провести инициированную НКП проверку.

Сенатор ВС Марика Сенкане, которая проводила проверку деятельности генпрокурора, не констатировала оснований для его отставки.

В соответствии с установленным в законе порядком для оценки материалов и подготовки заключения по результатам проверки был созван пленум ВС.