Нет оснований: генпрокурор Калнмейерс не будет отстранен от должности

Пленум Верховного суда сегодня единогласно постановил, что в настоящее время нет оснований для освобождения от должности генерального прокурора Эрика Калнмейерса, сообщил на пресс-конференции председатель ВС Ивар Бичкович.
Как сообщалось ранее, в мае министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия, НКП) заявил, что Министерство юстиции выявило в деятельности генерального прокурора признаки, свидетельствующие о том, что он не соответствует требованию закона о прокуратуре о безупречной репутации.
Калнмейерс, по мнению Борданса, не способен обеспечить эффективную работу прокуратуры, качественный контроль и надзор за работой подчиненных прокуроров, а также не в состоянии организовать работу и руководить ею так, чтобы прокуратура как можно быстрее перенимала лучшую международную практику.
Позже в Сейме были собраны подписи 39 депутатов, необходимые для того, чтобы провести инициированную НКП проверку.
Сенатор ВС Марика Сенкане, которая проводила проверку деятельности генпрокурора, не констатировала оснований для его отставки.
В соответствии с установленным в законе порядком для оценки материалов и подготовки заключения по результатам проверки был созван пленум ВС.
Сам Калнмейерс ранее заявил, что Борданс выступил против него по политическим мотивам, так как еще до выборов в Сейм со стороны политиков звучали заявления о необходимости оценить работу ряда должностных лиц. Калнмейерс считает, что весь обращенный против него процесс был полон нарушений закона, например, Борданс заявил, что генпрокурор лишился его доверия, хотя генпрокурор и не должен ничего доказывать, чтобы пользоваться доверием со стороны министра.