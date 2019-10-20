Сможет ли "Динамо" вернуть должок своему сентябрьскому обидчику?

Рижане в последних двух матчах одержали две выездные победы с одинаковым счётом 4:3. Сначала команда Гирта Анкипанса обыграла челябинский "Трактор", а затем в овертайме смогла взять верх над "Барысом" из Нур-Султана.

После затяжной серии неудач - эти две победы, как бальзам на душу. Радость от результата досталась не только болельщикам, но и игрокам, которые наконец поверили в собственные силы.

Говорить о выходе из кризиса, конечно, рановато. Игра "динамовцев" по-прежнему неидеальна и есть над чем работать. Команда всё еще находится на последнем месте Западной конференции.

С "Нефтехимиком" рижане уже встречались в этом сезоне - 9 сентября на выезде команда Анкипанса потерпела разгромное поражение со счётом 4:0. Примерно после этого и началась чёрная полоса клуба из Латвии. Пора вернуть должок команде из Нижнекамска - это важно исходя из положения в турнирной таблице, а также с психологической точки зрения.

"Нефтехимик", также как и мы, одержал победу в последних двух играх. Сначала команда Вячеслава Буцаева обыграла в овертайме "Сибирь" (2:1), а затем достаточно неожиданно с таким же счётом, но в основное время обыграла СКА. В данный момент команда идёт на 10-м месте Восточной конференции и имеет в своём активе 17 очков.