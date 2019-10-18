Штейнбука претендовала бы на должность президента Банка Латвии, если бы поступило официальное предложение

Она рассказала, что неофициально и на теоретическом уровне многие люди - как политики, так и люди вне политики - обсуждали с ней эту возможность. "О такой возможности со мной говорили Валдис Домбровскис, Артис Пабрикс, Роберт Зиле, руководитель "Объединения экономистов 2010" Ояр Кехрис и многие другие. Но официально выдвигать свою кандидатуру на эту должность мне не предлагали", - пояснила Штейнбука.

"Немного жаль, что сейчас мои знания и опыт международной работы не используются в полной мере. Конечно, в настоящее время моя жизнь очень насыщена и академической работой, и обязанностями в Совете по фискальной дисциплине, и работой в качестве советника Домбровскиса, но у меня все же много свободного времени. Став главой Банка Латвии, мне пришлось бы считаться с гораздо большим количеством работы, однако, если я могу еще какое-то время служить своей стране и в полной мере использовать свои знания и опыт, я была бы к этому готова ", - сказала Штейнбука.