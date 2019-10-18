Рижский зоопарк просит посетителей недавно открывшейся выставки проявить уважение

Так как некоторые обитатели "Африканской саванны" пока ещё не видели гостей, посетителей просят передвигаться медленно и тихо. "Испуганные антилопы могут подскакивать до трех метров в высоту, а для обезьян повышенный стресс грозит облысением", - сообщили в Рижском самоуправлении.

Гости зоопарка смогут отправиться в путешествие, во время которого познакомятся с антилопами трех пород, зебрами и геладами: