Пт, 18.10.2019
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Рижский зоопарк просит посетителей недавно открывшейся выставки проявить уважение

ФОТО: Rīgas zoo

Рижский зоопарк призывает посетителей относиться с уважением к животным, которых можно увидеть в новой экспозиции "Африканская саванна". Поскольку животные ещё не привыкли к своему новому дому, они могут быть напуганы чрезмерным шумом.

Так как некоторые обитатели "Африканской саванны" пока ещё не видели гостей, посетителей просят передвигаться медленно и тихо. "Испуганные антилопы могут подскакивать до трех метров в высоту, а для обезьян повышенный стресс грозит облысением", - сообщили в Рижском самоуправлении.

Гости зоопарка смогут отправиться в путешествие, во время которого познакомятся с антилопами трех пород, зебрами и геладами:

Новая экспозиция занимает почти десятую часть территории Рижского зоопарка (1,7 га), и уже весной ее объединят в единый комплекс "Африканская саванна" с построенным в 2007 году Домом жирафов и прогулочной площадкой. В вольерах будут находиться зебры, жирафы, антилопы нескольких пород. Для обезьянок и маленьких антилоп – дикдиков – будут отдельные вольеры.

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