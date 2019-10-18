Остапенко уверенно пробилась в полуфинал турнира в Люксембурге

Встреча между Остапенко и Лоттнер продолжалась 1 час 4 минуты. За это время Алёна, которая занимает 63-е место в мировой классификации, сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и выиграла семь брейк-пойнтов из одинадцати. Её соперница (210-е место в рейтинге) один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала два из трех брейка.