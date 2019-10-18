Остапенко уверенно пробилась в полуфинал турнира в Люксембурге

В пятницу, 18 октября, вторая ракетка Латвии Алёна Остапенко нанесла разгромное поражение немке Антонии Лоттнер и вышла в полуфинал турнира BGL Luxembourg Open.
Матч между теннисистками завершился со счётом 6:1, 6:1 в пользу Остапенко.
Встреча между Остапенко и Лоттнер продолжалась 1 час 4 минуты. За это время Алёна, которая занимает 63-е место в мировой классификации, сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и выиграла семь брейк-пойнтов из одинадцати. Её соперница (210-е место в рейтинге) один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала два из трех брейка.
За выход в следующий раунд Остапенко заработала 110 рейтинговых очков, которые помогут латвийской теннисистке подняться в новом мировом рейтинге. В 1/2 финала Остапенко сыграет с россиянкой Анной Блинковой, которая в четвертьфинале обыграла свою соотечественницу Маргариту Гаспарян.
Напомним, что на пути в полуфинал соревнований BGL Luxembourg Open Остапенко не без труда обыграла 17-летнюю американку Кэти Макнейли - 7:5, 7:6 (7:3), а затем нанесла поражение бельгийке Элизе Мертенс - 4:6, 6:2, 6:2.
She's into the final 4️⃣at #WTALuxembourg 💪@JelenaOstapenk8 moves past Lottner, 6-1, 6-1. pic.twitter.com/906Rk9oMNx— WTA (@WTA) October 18, 2019