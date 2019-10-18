Пт, 18.10.2019
Крича и плача, я пытался встать. Не вышло. Какой-то мужчина вызвал "Скорую". Приехали медики. Врача при виде меня вырвало. Некоторое время они думали, как положить меня на носилки, потому что ноги, за которые меня, возможно, можно было бы поднять, превратились в кровавую кашу. Александр Ронис, посол кампании Latvijas Dzelzceļš "Услышь, увидь, живи"

В Афганистане взорвали мечеть. Погибли десятки человек

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/AFI

Как минимум 62 человека погибли, а ещё более 100 пострадали из-за взрыва, который случился в мечети в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщает портал "Медуза". 

Как передаёт Reuters, взрывное устройство было внутри мечети. Взрыв возник во время пятничной молитвы. Мечеть была разрушена.

Пока что ещё никто не взял на себя ответственность за случившееся, однако власти обвинили в инциденте исламистское движение "Талибан".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ