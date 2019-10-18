В Афганистане взорвали мечеть. Погибли десятки человек

Как минимум 62 человека погибли, а ещё более 100 пострадали из-за взрыва, который случился в мечети в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщает портал "Медуза".
Как передаёт Reuters, взрывное устройство было внутри мечети. Взрыв возник во время пятничной молитвы. Мечеть была разрушена.
Пока что ещё никто не взял на себя ответственность за случившееся, однако власти обвинили в инциденте исламистское движение "Талибан".
62 Killed in Two Blasts in #Nangarhar Mosquehttps://t.co/pyQZxVRz7R pic.twitter.com/qveWUT0JlN— TOLOnews (@TOLOnews) 18 октября 2019 г.