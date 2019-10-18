На 1000 км региональных автодорог установят светоотражающие сигнальные столбики

Светоотражающие сигнальные столбики в темное время суток позволяют водителям лучше ориентироваться на дороге. Столбики будут установлены на 43 участках 27 региональных автодорог.

Председатель правления LVC Янис Ланге отметил, что хорошая видимость на автодорогах очень важна с точки зрения безопасности дорожного движения. В латвийских климатических условиях, когда более шести месяцев в году в утренние и вечерние часы приходится ехать в сумерках или в темноте, оснащение дорог светоотражающими элементами особенно важно, подчеркнул он.