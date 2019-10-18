На 1000 км региональных автодорог установят светоотражающие сигнальные столбики

В целях повышения безопасности дорожного движения Latvijas Valsts ceļi (LVC) оборудует светоотражающими сигнальными столбиками 27 региональных автодорог общей протяженностью почти 1000 километров, сообщили агентству LETA в LVC.
Светоотражающие сигнальные столбики в темное время суток позволяют водителям лучше ориентироваться на дороге. Столбики будут установлены на 43 участках 27 региональных автодорог.
Председатель правления LVC Янис Ланге отметил, что хорошая видимость на автодорогах очень важна с точки зрения безопасности дорожного движения. В латвийских климатических условиях, когда более шести месяцев в году в утренние и вечерние часы приходится ехать в сумерках или в темноте, оснащение дорог светоотражающими элементами особенно важно, подчеркнул он.
Ланге добавил, что такой проект нужно реализовать и в следующем году, установив сигнальные столбики на 700 км государственных автодорог. В целом отражающие элементы должны быть установлены на всех государственных региональных дорогах, признал он. "В таких осенних погодных условиях, как сейчас, эта необходимость особенно очевидна", - сказал руководитель LVC.