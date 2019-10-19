Футбол с Владимиром Ивановым: Октябрьское пробуждение "Вирслиги" заказывали? Получите!

Хватит перерывов - пора браться за дело! Тем более, что в чемпионате Латвии по футболу среди команд высшей лиги еще много неизвестного. Даже безоговорочный лидер "Рига" никак не может официально примерить золотые медали. Титул вроде как рядом, только руку протяни, ан-нет. Пока у идущей следом РФШ остается микроскопический шанс на чудо, пусть и ничтожный, и, скорее, утопический что-то изменить в оставшихся турах, говорить "гоп" не стоит. Правда, на каждый следующий матч "Риги" обязательно будет приезжать кто-то из руководства лиги, чтобы поздравить и наградить чемпиона 2019 года. Вот и 33-й тур - не исключение: команда Михаила Конева (наставник "Риги" был признан лучшим тренером сентября) в случае любой победы в Вентспилсе станет недосягаемой.
Именно матчем в Вентспилсе открывается 33-й тур "Вирслиги". По сути, все в руках самих рижан: им не надо ни на кого оглядываться, им надо просто побеждать, и все вопросы с чемпионством отпадут сами собой. Сделать, правда, это будет непросто, и вот почему.
На самом деле, "Вентспилсу" очки тоже нужны позарез. "Желто-синие" ставят перед собой задачу войти в тройку сильнейших, то есть и в следующем году представлять Латвию в еврокубках. А потому в планы курземцев ну никак не входит осечка, пусть даже самая минимальная. Ну нет больше у вице-чемпиона права на ошибку.
Еще один немаловажный момент - у "Вентспилса" на один матч проведено больше, нежели у главных конкурентов в борьбе за место в топ-3 - юрмальского "Спартака" и "Валмиеры" (29 игр против 28-ми). Так что в субботу битва ожидается любопытнейшая, и кто выйдет победителем в этой дуэли на вентспилсском стадионе - сказать трудно. Тут возможен любой сценарий. Кстати, в предыдущих трех матчах этого сезона было по всякому: "Рига" у себя дома побеждала 2:0 и играла вничью - 0:0, а в Вентспилсе сильнее были уже хозяева поля (1:0).
Так вот, возвращаясь к возможной церемонии вручения чемпионского трофея и медалей на поле Вентспилсского Олимпийского центра. Расклад, повторюсь, тут один - если "Рига" побеждает, то идущая на втором месте РФШ не при каких обстоятельствах до середины ноября лидера уже не догонит. При других исходах вентспилсского матча, надо будет смотреть на то, как завершится в тот день еще одна дуэль, которая на стадионе "Аркадия" начнется двумя часами позже.
У себя дома РФШ будет принимать "Даугавпилс". Здесь явный фаворит - РФШ, и нет никаких предпосылок к тому, что лучший игрок сентября Дарко Лемаич с партнерами не одержит победу (у лидирующего в списке бомбардиров "Вирслиги" серба сейчас 14 голов и нет сомнений в том, что и в этом году он не просто будет лучшим, а сумеет превзойти свое прошлогоднее достижение, когда в латвийском чемпионате-2018, будучи еще нападающим "Риги", он отличился 15 раз). Тем более, что в трех предыдущих встречах рижане неизменно брали верх (два раза по 1:0 и 3:2).
Для наглядности - верхняя часть турнирной таблицы перед матчами 33-го тура. Итак, "Рига" с 60 очками вне конкуренции, при том, что без пяти минут чемпион 2019 года провел только 27 игр, то есть запас прочности - пять оставшихся матчей. Далее идет РФШ - 52 очка, но после 29 встреч. А еще ниже все очень запутано, так как это самая горячая часть турнирной таблицы: "Вентспилс" - 44 очка (после 29 игр), "Спартак" - 40 (28) и "Валмиера" — 38 (28).
На следующий день 33-й тур продолжится двумя матчами в Слоке и Лиепае. В первом случае "курортники" принимают аутсайдеров "Вирслиги", футболистов "Метты", которые не знают, что такое победы, аж с августа.
С фаворитом тут тоже все очевидно - хозяева поля обязаны брать три очка, тем более, что положение, как говорится, обязывает. Это с одной стороны. Но, с другой, и "Метта" Андриса Рихертса имеет ясную мотивацию - догнать "Даугавпилс", чтобы уйти с последнего места. Отставание не такое уж катастрофическое - всего три очка, хотя у клуба из Латгале есть матч в запасе (24 очка против 27-ми). Так что я бы не спешил делать выводы. Да взять ту же статистику их личных встреч: в первом круге - 3:0 в пользу "Метты", во втором ответ "Спартака" - 1:0, в третьем круге - ничья 1:1. Так что выводы делайте сами.
Финальный аккорд тура будет поставлен в Лиепае, где курземская команда, без покинувшего ее Александра Старкова одержавшая две победы кряду, будет принимать на своем стадионе "Даугава" самый дерзкий коллектив первенства - "Валмиеру".
Какой интерес у лиепайчан? Не потерять лицо окончательно и постараться на мажорной ноте провести финиш неоднозначного сезона. Для "Валмиеры" все понятно тоже - взять три очка и продолжить борьбу за попадание в еврокубковую зону.
Думается, наставник гостей Тамаз Пертия другими категориями в эти дни и не мыслит. В этой паре, правда, есть явно выраженный домашний эффект: "Валмиера" дважды обыгрывала лиепайчан, но оба раза дома (1:0 и 2:1), "Лиепая" тоже побеждала, и тоже на родном стадионе (1:0). Но как показывает практика, такие традиции как неожиданно возникают, также быстро и нарушаются.
✅⚽ Gaidāmā nedēļas nogale var kļūt izšķiroša @FutbolaVirsliga čempionu noskaidrošanā! Vai tā būs? Seko līdzi notikumiem 33. kārtā! #Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/A8F1thBaN0— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) October 16, 2019