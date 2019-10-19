Футбол с Владимиром Ивановым: Октябрьское пробуждение "Вирслиги" заказывали? Получите!

Именно матчем в Вентспилсе открывается 33-й тур "Вирслиги". По сути, все в руках самих рижан: им не надо ни на кого оглядываться, им надо просто побеждать, и все вопросы с чемпионством отпадут сами собой. Сделать, правда, это будет непросто, и вот почему.

На самом деле, "Вентспилсу" очки тоже нужны позарез. "Желто-синие" ставят перед собой задачу войти в тройку сильнейших, то есть и в следующем году представлять Латвию в еврокубках. А потому в планы курземцев ну никак не входит осечка, пусть даже самая минимальная. Ну нет больше у вице-чемпиона права на ошибку.

Еще один немаловажный момент - у "Вентспилса" на один матч проведено больше, нежели у главных конкурентов в борьбе за место в топ-3 - юрмальского "Спартака" и "Валмиеры" (29 игр против 28-ми). Так что в субботу битва ожидается любопытнейшая, и кто выйдет победителем в этой дуэли на вентспилсском стадионе - сказать трудно. Тут возможен любой сценарий. Кстати, в предыдущих трех матчах этого сезона было по всякому: "Рига" у себя дома побеждала 2:0 и играла вничью - 0:0, а в Вентспилсе сильнее были уже хозяева поля (1:0).

Футболисты "Вентспилса" ФОТО: FK Ventspils Futbola Klubs (Facebook)

Так вот, возвращаясь к возможной церемонии вручения чемпионского трофея и медалей на поле Вентспилсского Олимпийского центра. Расклад, повторюсь, тут один - если "Рига" побеждает, то идущая на втором месте РФШ не при каких обстоятельствах до середины ноября лидера уже не догонит. При других исходах вентспилсского матча, надо будет смотреть на то, как завершится в тот день еще одна дуэль, которая на стадионе "Аркадия" начнется двумя часами позже.

У себя дома РФШ будет принимать "Даугавпилс". Здесь явный фаворит - РФШ, и нет никаких предпосылок к тому, что лучший игрок сентября Дарко Лемаич с партнерами не одержит победу (у лидирующего в списке бомбардиров "Вирслиги" серба сейчас 14 голов и нет сомнений в том, что и в этом году он не просто будет лучшим, а сумеет превзойти свое прошлогоднее достижение, когда в латвийском чемпионате-2018, будучи еще нападающим "Риги", он отличился 15 раз). Тем более, что в трех предыдущих встречах рижане неизменно брали верх (два раза по 1:0 и 3:2).

Дарко Лемаич ФОТО: https://www.facebook.com/fkrfs/

Для наглядности - верхняя часть турнирной таблицы перед матчами 33-го тура. Итак, "Рига" с 60 очками вне конкуренции, при том, что без пяти минут чемпион 2019 года провел только 27 игр, то есть запас прочности - пять оставшихся матчей. Далее идет РФШ - 52 очка, но после 29 встреч. А еще ниже все очень запутано, так как это самая горячая часть турнирной таблицы: "Вентспилс" - 44 очка (после 29 игр), "Спартак" - 40 (28) и "Валмиера" — 38 (28).