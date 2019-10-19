Бетербиев нокаутировал Гвоздика и стал чемпионом мира по версиям IBF и WBC

Бой завершился в 10-м раунде после того, как россиянин отправил соперника в нокаут. Интересно, что Гвоздик вёл на судейских записках поединка на момент остановки - двое судей отдавали преимущество украинцу со счетом 87:84 и 86:85 и только на записях третьего судьи впереди был Бетербиев - 87:83.

Artur Beterbiev stops Gvozdyk in the 10th round!



He is now the IBF, WBC and the lineal light heavyweight champion of the world!



🥊 15 Fights

🏆 15 Wins

💪 15 Knockouts



Absolute beast!pic.twitter.com/ne1eWPc4nd — Strictly Boxing Fans (@BoxingBritain1) October 19, 2019

Отметим, что до девятого раунда на ринге был более-менее равный и конкурентный бокс, но потом силовое давление россиянина дало о себе знать. В десятом раунде Бетербиев трижды отправлял Гвоздика в нокдаун и рефери решил принял решение остановить бой.

"Это самый важный поединок в моей карьере. Возможно, для меня это был поединок жизни. Мне всё равно, с кем будет следующий бой. Готов драться с любым. Я сфокусирован на титулах, а не на именах", - передаёт слова Бетербиева Top Rank.

Ожидается, что теперь Артур Бетербиев бросит вызов своему соотечественнику Сергею Ковалеву - чемпиону по версии WBO.