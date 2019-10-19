Сб, 19.10.2019
Крича и плача, я пытался встать. Не вышло. Какой-то мужчина вызвал "Скорую". Приехали медики. Врача при виде меня вырвало. Некоторое время они думали, как положить меня на носилки, потому что ноги, за которые меня, возможно, можно было бы поднять, превратились в кровавую кашу. Александр Ронис, посол кампании Latvijas Dzelzceļš "Услышь, увидь, живи"

Бетербиев нокаутировал Гвоздика и стал чемпионом мира по версиям IBF и WBC

Артур Бетербиев и Александр Гвоздик

ФОТО: AFP/SCANPIX

Рано утром 19 октября в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) на арене Liacouras Center состоялся титульный бой за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF, в котором российский боксёр Артур Бетербиев нокаутировал украинца Александра Гвоздика.

Бой завершился в 10-м раунде после того, как россиянин отправил соперника в нокаут. Интересно, что Гвоздик вёл на судейских записках поединка на момент остановки - двое судей отдавали преимущество украинцу со счетом 87:84 и 86:85 и только на записях третьего судьи впереди был Бетербиев - 87:83.

Отметим, что до девятого раунда на ринге был более-менее равный и конкурентный бокс, но потом силовое давление россиянина дало о себе знать. В десятом раунде Бетербиев трижды отправлял Гвоздика в нокдаун и рефери решил принял решение остановить бой.

"Это самый важный поединок в моей карьере. Возможно, для меня это был поединок жизни. Мне всё равно, с кем будет следующий бой. Готов драться с любым. Я сфокусирован на титулах, а не на именах", - передаёт слова Бетербиева Top Rank.

Ожидается, что теперь Артур Бетербиев бросит вызов своему соотечественнику Сергею Ковалеву - чемпиону по версии WBO. 

Для 32-летнего Гвоздика это поражение стало первым в карьере. Теперь на счету украинца 17 побед (14 нокаутом) и одно поражение. Что касается 34-летнего Бетербиева, то россиянин остаётся непобедимым - 15 побед из 15 (все - нокаутом).

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