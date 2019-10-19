Сб, 19.10.2019
Откуда я мог знать, что латвийки, как викинги. Думал, что они более покладистые, как, например, русские или украинки. Но мне нравится! Дато, грузин, женатый на девушке из Латвии

Боксер-чемпион попал в страшную аварию, но был наказан за пьяную езду

Автомобиль Эррола Спенса.

ФОТО: AP/Scanpix

Непобежденный американский боксер WBC Эррол Спенс на минувшей неделе попал в аварию. Спортсмену назначен штраф за езду в состоянии алкогольного опьянения. 

Сообщается, что в минувший четверг, около 3 часов утра по местному времени потерял контроль над своим автомобилем, наехал на ограждающий барьер. Транспортное средство совершило несколько кувырков. 

Боксер был госпитализирован, у него были констатированы травмы лица, несмотря на это, он сможет полностью выздороветь. 

29-летний боксер признан виновным в управлении автомобилем под влиянием одурманивающих веществ или алкоголя. Ему назначен соответствующий штраф. Полиция сообщила, что в несчастном случае участвовало только одно транспортное средство, поэтому информация о скорости передвижения машины не разглашается.

Спенс в прошлом месяце получил пояс чемпиона WBC после победы над Шоном Портером. В ходе своей карьеры боксер выиграл все 26 боев, 21 из которых закончился нокаутом. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ