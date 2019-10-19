Боксер-чемпион попал в страшную аварию, но был наказан за пьяную езду

Сообщается, что в минувший четверг, около 3 часов утра по местному времени потерял контроль над своим автомобилем, наехал на ограждающий барьер. Транспортное средство совершило несколько кувырков.

Боксер был госпитализирован, у него были констатированы травмы лица, несмотря на это, он сможет полностью выздороветь.

29-летний боксер признан виновным в управлении автомобилем под влиянием одурманивающих веществ или алкоголя. Ему назначен соответствующий штраф. Полиция сообщила, что в несчастном случае участвовало только одно транспортное средство, поэтому информация о скорости передвижения машины не разглашается.