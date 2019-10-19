Популярный блогер решила рассказать о неизлечимой болезни годовалого сына
Популярный российский блогер Екатерина Мезенова уже полтора года публикует в соцсетях свои семейные фотографии, в том числе и снимки с сыном. Только сейчас девушка призналась в том, что в ее жизни не все так хорошо, как кажется подписчикам.
На своей странице в Instagram Катя опубликовала несколько фотографий, благодаря которым стало понятно, что она скрывала с тех пор, как стала мамой, и как непросто ей приходится...
По словам Мезеновой, ее сын родился с невусом - огромным родимым пятном. Однако молодых родителей обеспокоил не эстетический фактор, а серьезные проблемы со здоровьем, которые могли появиться у малыша.
Невус увеличивает риск заболевания раком и любое его повреждение или гормональный всплеск может вызвать рак кожи.
В связи с этим всю первую неделю после родов Екатерина только и делала, что рыдала в подушку. Она никому не решалась рассказать об этом, поэтому всегда одевала сына в закрытую одежду и в Photoshop ретушировала снимки с ребенком.
"Я даже не знаю, как описать, насколько это сложно. Я не могу. Обычно все муки переживаю в себе, не показывая чувства другим. Каждый раз, когда кому-то открываю душу, начинаю сильно плакать", - написала блогер.
Екатерина и ее муж даже отправились в Израиль. Там специалисты заявили, что ребенка нельзя полностью вылечить, однако уменьшить риск онокологии возможно.
На это потребуется много лет и средств, однако результат должен быть положительный. В своей публикации Катя попросила финансовой поддержки в связи с затратами на лечение.
Через несколько дней после размещения поста Мезеновой удалось собрать все необходимые средства для лечения сына. Пожертвования блогер планирует потратить на первый курс лечения.