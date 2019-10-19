Сб, 19.10.2019
Крича и плача, я пытался встать. Не вышло. Какой-то мужчина вызвал "Скорую". Приехали медики. Врача при виде меня вырвало. Некоторое время они думали, как положить меня на носилки, потому что ноги, за которые меня, возможно, можно было бы поднять, превратились в кровавую кашу. Александр Ронис, посол кампании Latvijas Dzelzceļš "Услышь, увидь, живи"

Российский блогер рассказала о неизлечимой болезни своего сына
Мальчик страдает от редкого недуга

ФОТО: Instagram

Популярный российский блогер Екатерина Мезенова уже полтора года публикует в соцсетях свои семейные фотографии, в том числе и снимки с сыном. Только сейчас девушка призналась в том, что в ее жизни не все так хорошо, как кажется подписчикам. 

На своей странице в Instagram Екатерина опубликовала несколько фотографий, благодаря которым раскрылся секрет блогера.

По словам Мезеновой, ее сын родился с невусом - огромным родимым пятном. 

Однако молодых родителей обеспокоил не эстетический фактор, а серьезные проблемы со здоровьем, которые могли появиться у малыша. Невус увеличивает риск заболевания раком и любое его повреждение или гормональный всплеск может вызвать рак кожи.

В связи с этим всю первую неделю после родов Екатерина только и делала, что рыдала в подушку. Она никому не решалась рассказать об этом, поэтому всегда одевала сына в закрытую одежду и в Photoshop ретушировала снимки с ребенком. 

"Я даже не знаю, как описать, насколько это сложно. Я не могу. Обычно все муки переживаю в себе, не показывая чувства другим. Каждый раз, когда кому-то открываю душу, начинаю сильно плакать", - написала блогер. 

Екатерина и ее муж даже отправились в Израиль. Там специалисты заявили, что ребенка нельзя полностью вылечить, однако уменьшить риск онокологии возможно. На это потребуется много лет и средств, однако результат должен быть положительный. В своей публикации Екатерина просила финансовой поддержки в связи с затратами на лечение. 

Через несколько дней после размещения поста Екатерине удалось собрать все необходимые средства для лечения сына. Пожертвования блогер планирует потратить на первый курс лечения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by E K A T E R I N A (@mezenova) on

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