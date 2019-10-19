Российский блогер рассказала о неизлечимой болезни своего сына

На своей странице в Instagram Екатерина опубликовала несколько фотографий, благодаря которым раскрылся секрет блогера.

По словам Мезеновой, ее сын родился с невусом - огромным родимым пятном.

Однако молодых родителей обеспокоил не эстетический фактор, а серьезные проблемы со здоровьем, которые могли появиться у малыша. Невус увеличивает риск заболевания раком и любое его повреждение или гормональный всплеск может вызвать рак кожи.

В связи с этим всю первую неделю после родов Екатерина только и делала, что рыдала в подушку. Она никому не решалась рассказать об этом, поэтому всегда одевала сына в закрытую одежду и в Photoshop ретушировала снимки с ребенком.

"Я даже не знаю, как описать, насколько это сложно. Я не могу. Обычно все муки переживаю в себе, не показывая чувства другим. Каждый раз, когда кому-то открываю душу, начинаю сильно плакать", - написала блогер.

Екатерина и ее муж даже отправились в Израиль. Там специалисты заявили, что ребенка нельзя полностью вылечить, однако уменьшить риск онокологии возможно. На это потребуется много лет и средств, однако результат должен быть положительный. В своей публикации Екатерина просила финансовой поддержки в связи с затратами на лечение.