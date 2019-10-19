Министерство потратит на развитие самоуправлений почти 2 млрд евро

Законопроект, который правительство одобрило 15 октября, предусматривает создание 39 самоуправлений вместо 119 нынешних.

В аннотации к законопроекту VARAM отмечает, что административно-территориальная реформа является предпосылкой для создания таких самоуправлений, которые смогут обеспечить уменьшение различий между регионами.

Главная цель региональной политики - развитие потенциала регионов и уменьшение экономических различий, укрепление внутренней и внешней конкурентоспособности, обеспечение соответствующих специфике территорий решений по развитию народонаселения и условий для жизни.

Поддержку планируется оказывать всем регионам планирования и самоуправлениям, наибольшую помощь оказывая регионам с более низкими показателями развития, чтобы уменьшить различия между ними.

Одним из основных направлений региональной политики является развитие экономики регионов.

В его рамках предусмотрена поддержка для развития предпринимательской деятельности в самоуправлениях, в том числе упорядочивание необходимой инфраструктуры, приобретение оборудования и технологий, создание в регионах системы развития инноваций и знаний.

Планируется также усовершенствовать налоговую политику для предпринимательской деятельности в регионах, уменьшить бюрократическое бремя для предпринимателей, привлекать в регионы человеческие ресурсы, повышая зарплаты и обеспечивая доступное жилье.

Еще одним направлением деятельности будет повышение эффективности услуг самоуправлений в соответствии с демографической ситуацией в регионе, поддержка энергоэффективности, упорядочивание дорожной инфраструктуры и публичного пространства, содействие благоприятным условиям для инвестиций.

Для достижения этих целей в региональной политике на 2021-2027 годы предусмотрены меры и инструменты поддержки предпринимательства и повышения эффективности услуг в регионах. Общее финансирование этих мер планируется в размере 1,88 млрд евро, в том числе финансирование из европейских фондов составит 1,043 млрд евро.

"Также в рамках административно-территориальной реформы планируется финансирование для процесса объединения самоуправлений и поддержка для развития новых краев", - отмечает министерство.

В целом для реализации реформы в течение трех лет потребуется свыше 9 млн евро.

В этом году 500 000 евро будет использовано для выездных консультаций по общественному обсуждению реформы административно-территориального деления, деятельности колл-центра по вопросам реформы, информационных кампаний, исследований, привлечения экспертов по разработке территориальной модели, информирования общества.

В следующем году для реформы запланировано 1,11 млн евро, из них 226 028 евро предназначены для социологических исследований и заключений экспертов, информационной кампании, коммуникации по вопросам реформы и ее координации. Большая часть средств в следующем году предусмотрена для разработки проектов объединения краев - 892 500 евро.

7,52 млн евро предназначены как одноразовая дотация для новых самоуправлений, чтобы покрыть различные дополнительные расхода на социальное обеспечение, смену бланков документов, табличек и т.д.