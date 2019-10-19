Остапенко сыграет во втором финале в течении одной недели

Встреча между Остапенко и Блинковой продолжалась 1 час 51 минуту. За это время Алёна, которая занимает 63-е место в мировой классификации, сделала три брейка, семь эйсов, а также семь раз ошиблась при подаче. Её соперница (66-е место в рейтинге) один раз взяла подачу, совершила три эйса и допустила одну двойную ошибку. Ранее между собой спортсменки не встречались.