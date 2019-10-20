Чулпан Хаматова рассказала, как ее однажды приняли за эскортницу

На тот момент нужны были срочно деньги на ремонт больницы. Чулпан стала спрашивать у всех своих друзей - артистов и звезд, есть ли у них знакомые люди с деньгами.

"Я звонила и говорила: "Здравствуйте, я артистка, хочу с вами поужинать", - рассказала она.

Актриса объяснила, что она боялась сразу просить денег, поэтому предлагала ужин.

"Ужинала, но мало что получалось. Нас никто не знал. Не было доказательств, что мы умеем работать. Не было доказательств, что мы правда на эти деньги сделаем действительно что-то хорошее", - поясняет она.

Чулман Хаматова вспоминает, что как-то у нее был свободный вечер и она провела шесть ужинов подряд. Просто записала всех один за другим.

"В то время не было такого ресторанного блаженства, как сейчас. Было лишь несколько хороших ресторанов...

Когда я в шестой раз за вечер вошла с шестым богатым мужчиной,... портье посмотрел на меня так: "Неплохо, девочка". Это был взгляд, будто вошла какая-то эскорт-герла", - смеясь вспоминает актриса.

На часах уже было полпервого ночи. Все шесть встреч ничем не кончились.

Хаматова была очень уставшая, и когда она открыла в шестой раз за вечер меню, то расплакалась: "Не надо меня кормить, дайте пожалуйста денег на этот аппарат".

В итоге, этот человек стал ближайшим другом фонда "Подари жизнь" и до сих пор серьезно помогает.

Чулпан отмечает, что больше никогда не пользовалась этим приемом, но у нее всегда теперь есть этот козырь: "Если я понимаю, что что-то не так - надо рыдать и падать носом в тарелку".