Экс-прокурор Крыма Поклонская дала жесткий отпор Собчак, посмеявшейся над ее юбкой

16 октября в своем телеграм-канале "Кровавая барыня" Ксения прокомментировала наряды нескольких членов Госдумы России, в том числе и заместителя председателя комитета по международным делам Натальи Поклонской.

По мнению Собчак, Поклонская стала скромно одеваться,

чтобы глава ведомства, в которое она перешла работать месяц назад, - Леонид Слуцкий, ранее обвиненный в домогательствах, "не хватал ее за причинное место" и не переименовал "няшку" в "зайчутку".

Спустя 3 дня Наталья Поклонская разместила в Instagram пост, в котором изложила свои мысли по поводу выпада Ксении относительно длины ее юбки.

"Депутаты, входящие в состав Комитета Государственной Думы РФ по международным делам, как и его председатель Леонид Слуцкий, озабочены совершенно другими вопросами, далекими от длины юбок, а тем более - переживаний Ксении Собчак и журналисток ''Дождя'', ''Би-би-си'' и RTVI", - написала она.

При этом политик добавила, что лично она уважительно относится к стилю одежды Собчак и считает ее привлекательной женщиной.

"Мое воспитание никогда не позволит опуститься до обсуждения либо язвительного высказывания в отношении женщины или мужчины", - заключила Поклонская.