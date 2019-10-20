Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, которых ждет удача в ноябре 2019 года
Известный российский астролог Павел Глоба составил гороскоп на ноябрь 2019 года, выделив три знака Зодиака, представителям которых повезет больше других.
Овен
По словам астролога, следующий месяц будет удачным для Овнов. Энергетика этого периода поможет им найти решение всех наболевших проблем. Во второй половине месяца может проявиться нестабильность в настроении, но
это не повлияет на дела. Павел Глоба советует представителям данного знака Зодиака держать эмоции под контролем и не идти на провокации.
Близнецы
Ноябрь 2019 года, по мнению эксперта, принесет удачу также Близнецам.
Представители этого знака Зодиака смогут решить проблемы на любовном фронте - уладить разногласия со своей второй половинкой или встретить нового избранника.
Тех, кто сможет приложить усилия, ожидают позитивные перемены в личной жизни, уверяет астролог, напоминая, что под лежачий камень вода не течет.
Весы
Весы в ноябре 2019 года могут столкнуться с необходимостью сделать выбор, причем серьезный, поскольку ошибка может привести к плачевным результатам. Павел Глоба рекомендует представителям этого знака зодиакального круга не торопиться с выводами -
если тщательно взвесить все "за" и "против", можно ожидать головокружительную удачу. Весы получат финансовую поддержку и могут встретить свою любовь.
Козерог
Козерогов в ноябре 2019 года ждет удача, но только если они не будут лениться, отмечает астролог и советует им постараться найти мотивацию и начать двигаться к уже давно поставленной цели. Период способствует ее достижению, но при условии, что Козероги приложат к этому свои усилия.