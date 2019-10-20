Борис Джонсон попросил продлить срок Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил письмо президенту Европейского совета Дональду Туску с просьбой отсрочить Brexit, сообщает AFP.
Британский парламент в субботу проголосовал за предложение, в соответствии с которым парламент не может утвердить соглашение по Brexit, достигнутое Джонсоном, пока в парламенте не будет принят закон об исполнении соглашения.
Таким образом, из-за неспособности утвердить соглашение по Brexit, закон вынуждает премьер-министра просить ЕС об отсрочке Brexit до 31 января.
Палата общин при 322 голосах "за" и 306 "против" поддержала предложение, выдвинутое консервативным депутатом Оливером Летвином, о том, что перед ратификацией соглашения необходимо принять закон об осуществлении соглашения.
Голосование по законопроекту об осуществлении соглашения по Brexit в парламенте может состояться уже во вторник.
Существует небольшая вероятность того, что Палата общин и Палата лордов успеют как принять закон об осуществлении соглашения по Brexit, так и ратифицировать само соглашение до 31 октября.
Соглашение также должно быть ратифицировано Европейским парламентом, который объявил, что он сделает это, как только соглашение будет одобрено в Великобритании.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил агентству LETA, что, по его мнению, следует поддержать просьбу Великобритании о временной отсрочке Brexit.
Министр пояснил, что голосование парламента Великобритании в субботу иллюстрирует сложность внутренней политики этой страны и то, насколько трудно премьер-министру получить большинство в парламенте.
Однако Ринкевич подчеркнул, что это голосование не означает, что достигнутое соглашение по Brexit не будет ратифицировано. Он подчеркнул, что это лишь переносит дату Brexit до того момента, пока не будут приняты необходимые законы.