Борис Джонсон попросил продлить срок Brexit

Британский парламент в субботу проголосовал за предложение, в соответствии с которым парламент не может утвердить соглашение по Brexit, достигнутое Джонсоном, пока в парламенте не будет принят закон об исполнении соглашения.

Таким образом, из-за неспособности утвердить соглашение по Brexit, закон вынуждает премьер-министра просить ЕС об отсрочке Brexit до 31 января.

Палата общин при 322 голосах "за" и 306 "против" поддержала предложение, выдвинутое консервативным депутатом Оливером Летвином, о том, что перед ратификацией соглашения необходимо принять закон об осуществлении соглашения.

Голосование по законопроекту об осуществлении соглашения по Brexit в парламенте может состояться уже во вторник.

Существует небольшая вероятность того, что Палата общин и Палата лордов успеют как принять закон об осуществлении соглашения по Brexit, так и ратифицировать само соглашение до 31 октября.

Соглашение также должно быть ратифицировано Европейским парламентом, который объявил, что он сделает это, как только соглашение будет одобрено в Великобритании.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил агентству LETA, что, по его мнению, следует поддержать просьбу Великобритании о временной отсрочке Brexit.

Министр пояснил, что голосование парламента Великобритании в субботу иллюстрирует сложность внутренней политики этой страны и то, насколько трудно премьер-министру получить большинство в парламенте.