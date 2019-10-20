Гол Гиргенсонса принес "Баффало" победу над "Сан-Хосе Шаркс"

Прошедшей ночью в НХЛ матчи провели два латвийских хоккеиста. "Баффало Сейбрз" Земгуса Гиргенсонса обыграл "Сан-Хосе Шаркс", тогда как "Питтсбург Пингвинз" Теодора Блюгера уступил "Вегас Голден Найтс".
"Баффало" на выезде обыграл "акул"со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 2:2).
Гиргенсонс провел на льду 12 минут и 6 секунд, из которых три минуты и 36 секунд отыграл в меньшинстве. За время, проведенное на льду, Гиргенсонс сделал два броска по воротам и в третьем периоде забил победный гол, а также завершил игру с коэффициентом полезности +1.
В данный момент "Сейбрз" с 15 очками в девяти матчах находятся на разделенной первой позиции во всей НХЛ.
В другой игре "Пингвинз" Теодора Блюгера потерпели "сухое" поражение от хоккеистов из Лас-Вегаса.
Блюгер провел на льду 13 минут и 13 секунд, из которых 50 секунд - в меньшинстве. За это время Блюгер отметился двумя силовыми приемами и нейтральным коэффициентом полезности.
Игру этой ночью провел и клуб Элвиса Мерзлинина "Коламбус Блю Джекетс", но латвийский голкипер остался в резерве, а команда уступила "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:3.