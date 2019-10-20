В субботу в лесу Кандавского края заблудились четыре человека

В субботу четыре человека заблудились в лесу Кандавского края, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце.
С помощью звукового сигнала оперативной машины заблудившимся людям был указан путь для выхода из леса.
VUGD призывает жителей не забывать о безопасности во время походов в лес. Если своими силами из леса выбраться не получается, незамедлительно необходимо звонить по номеру 112 и сообщить по возможности наиболее точные данные о своем местонахождении - место захода в лес, сколько времени прошло с момента захода в лес, какие объекты встречались по пути и т.д.
На прошедших выходных в VUGD поступило 34 звонка - 11 вызовов на тушение пожаров, 15 - на спасательные работы, а 8 вызовов были ложными.