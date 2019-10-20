Является ли сборная Латвии по футболу самой слабой в Европе?

Сборная Латвии завершит квалификационный турнир чемпионата Европы 2020 года через месяц. 15 ноября на выезде предстоит игра со Словенией, а 19 ноября - дома против Австрии.

Если в этих двух матчах сборная Латвии не сыграет хотя бы вничью, команда впервые в истории квалификации чемпионатов Европы или Кубка мира останется без набранных очков.

В этом цикле всего три из 55 команд в квалификации чемпионата Европы пока не набрали ни одного очка - это Латвия, Сан-Марино и Гибралтар.

У Латвии соотношение забитых и пропущенных голов составляет 2:27, у Гибралтара - 2:19, а у Сан-Марино - 0:43. Судя по такой сухой статистике, не совсем объективно, что сборная Латвии по силе вторая сборная в Европе с конца.

Близко в первому очку во вторник был Гибралтар, который отыгрался с 0:2 до ничьей, однако за шесть минут до окончания основного времени матча пропустил гол и в конце концов проиграл Грузии 2:3.

Стоит напомнить, что в марте прошлого года Латвия в проверочной игре уступила Гибралтару 0:1.

Не шло особо хорошо и у других стран Балтии. У Эстонии и Литвы за семь игр всего по одной ничьей - соответственно 0:0 против Беларуси и 1:1 против Люксембурга.

Одно очко у Азербайджана, который неожиданно сыграл 1:1 против Хорватии.

Лихтенштейну удалось набрать два очка за две ничьи 1:1 против Армении и Греции.

По три очка у Черногории и Болгарии, обе эти команды трижды сыграли вничью. Также три очка у Фарерских островов и Мальты - обе сборные одержали по одной победе, играя между собой.

Является ли сборная Латвии худшей в Европе? Более ясный ответ на этот вопрос появится в будущем году, когда пройдут игры Лиги наций УЕФА.

Латвия в будущем году сыграет в самом слабом дивизионе лиги - дивизионе D, в котором также будут играть Гибралтар, Фарерские острова, Лихтенштейн, Андорра, Мальта и Сан-Марино.

В дивизионе D семь сборных разделят на две группы, в одной из которых будет четыре команды, а во второй - три. Розыгрыш подгрупп Лиги наций УЕФА пройдет 3 марта будущего года, а матчи состоятся с 3 сентября по 17 ноября.

В Лиге наций УЕФА сборной Латвии нужно будет доказать, что она не самая слабая в Европе.

К счастью, в прошлом году латвийские футболисты в четвертый раз подряд завоевали Кубок Балтии (1:1 против Литвы и 1:0 против Эстонии), что стало маленьким лучом надежды.

Малые сборные европейского футбола с завистью могут смотреть на Косово, которое член УЕФА и ФИФА лишь с 2016 года.

В квалификационном турнире чемпионата Европы 2020 года в подгруппе А Косово занимает третье место с 11 очками, всего на очко отставая от Чехии, у лидера - Англии - 15 очков, а в Черногории и Болгарии - по три очка.

У Косова в шести играх - три победы, две ничьи и одно поражение.