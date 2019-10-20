В Пардаугаве хотят построить две новые детские площадки

В Пардаугаве планируется благоустроить две детские площадки, что обойдется в 30 238 евро, сообщает агентство LETA.
Средства на реализацию проекта планируется взять из фонда инфраструктуры Риги, финансирование которого образовывают доходы от муниципальных сборов на содержание инфраструктуры и ее развитие в Риге.
На 1 октября этого года общий остаток доступных средств фонда составляет 1,96 миллионов евро.
Один из проектов - постройка детской и спортивной площадки на улице Ростокас, на что необходимо 9 251 евро.
В свою очередь второй проект предусматривает ревитализацию детской площадки у канала Лочу, на что требуется 20 987 евро.
Решение о выделении средств еще должна принять Рижская дума.