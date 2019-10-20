Вс, 20.10.2019
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В Пардаугаве хотят построить две новые детские площадки

Детская площадка на Луцавсале

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Пардаугаве планируется благоустроить две детские площадки, что обойдется в 30 238 евро, сообщает агентство LETA.

Средства на реализацию проекта планируется взять из фонда инфраструктуры Риги, финансирование которого образовывают доходы от муниципальных сборов на содержание инфраструктуры и ее развитие в Риге.

На 1 октября этого года общий остаток доступных средств фонда составляет 1,96 миллионов евро.

Один из проектов - постройка детской и спортивной площадки на улице Ростокас, на что необходимо 9 251 евро.

В свою очередь второй проект предусматривает ревитализацию детской площадки у канала Лочу, на что требуется 20 987 евро.

Решение о выделении средств еще должна принять Рижская дума.

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