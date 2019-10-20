Макгрегора вновь обвинили в сексуальном насилии

Сообщается, что в Ирландии полиция начала еще одно расследование о преступлениях сексуального насилия, которые совершил печально известный боец.

На прошлой неделе некая женщина сообщила полиции, что Макгрегор совершил по отношению к ней сексуальное нападение. Инцидент произошел в машине у одного из баров в Дублине.

Полиция еще не выдвинула Макгрегору обвинения и не допрашивала его. Представители ирландца утверждают, что Макгрегор возможное преступление отрицает.

"Конор регулярно в эпицентре различных слухов. Он отрицает, что принимал участие в каком-либо нападении на эту женщину", - сообщили представители Макгрегора.

For those wondering why this isn't in Irish press, two reasons. 1. If he isn't charged, he can sue for millions in defamation. 2. If he is charged, he can get case thrown out based on jury prejudice via media reporting.



So basically our antiquated laws.https://t.co/FnmJHty7gx — Ewan MacKenna (@EwanMacKenna) October 19, 2019

Это один из многих инцидентов, в которые в последнее время оказывался вовлечен ирландец. Несмотря на то, что Макгрегор активно ищет соперника для возвращения на ринг, есть основание для сомнений, что ему получится вернуть свой прошлый статус звезды UFC.