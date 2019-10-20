Вс, 20.10.2019
Речи о кризисе не идет, потому что не наблюдается перегрева экономики, а финансовый сектор сегодня гораздо более стабилен, чем десять лет назад. Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской комиссии

Не только в Санкт-Петербург: с электронными визами пустят и в другие города России

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Министерство иностранных дел (МИД) России начало работу над законопроектом о краткосрочных электронных визах в страну на 16 дней, сообщается на официальном сайте нормативно-правовых актов. 

Они будут введены в городах, которые наиболее популярны у туристов. Электронные визы начнут действовать с 1 января 2021 года, сообщает Rus.Postmees со ссылкой на "Коммерсантъ".

Сейчас у иностранцев есть возможность попасть в Россию по электронной визе через специальные пункты во Владивостоке, Дальневосточном федеральном округе, Особой экономической зоне в Калининградской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Теперь этот список расширится, и туристам предоставят более гибкий и удобный режим для въезда в Россию.

Напомним, что бесплатные электронные визы в Санкт-Петербург и Ленобласть действуют с 1 октября 2019 года. По такой визе граждане 53 стран могут провести в северной российской столице и окрестностях до восьми суток.

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