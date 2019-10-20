У преподавателей детсадов есть шанс посетить с образовательным визитом Валенсию

Визит, который организует испанское национальное агентство Erasmus+, пройдет с 10 по 13 декабря.

Педагогов и руководителей дошкольных учреждений, заинтересованных в сотрудничестве и обмене опытом на международном уровне, а также создании контактов для подобных проектов в будущем, приглашают подавать заявки на участие в данной поездке.

Тем не менее, количество участников в мероприятии ограничено, и агентство указывает, что предпочтение будет отдаваться представителям организаций, которые еще не участвовали в проектах программы Erasmus+. Представителям от Латвии для участия в семинаре доступно два места.

Подать заявку для участия в образовательной поездке можно до 30 октября, отдав заполненный и подписанный бланк заявления в госагентстве лично или отправив его по почте.