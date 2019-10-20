Ушла из дома в Пурвциемсе и пропала: полиция ищет Жаниту 2004 года рождения

Государственная полиция просит о помощи в поисках Жаниты Камалетдиновой 2004 года рождения, сообщили агентству LETA в Госполиции.
9 октября девушка вышла из дома на улице Мадонас, в Риге, и не вернулась. По сей день ее местонахождение неизвестно.
Рост девушки составляет около 165 сантиметров, телосложение стройное, волосы рыжие. На ней была надета синяя куртка.
Госполиция призывает каждого, у которого есть любая информация о местонахождении девушки или любая другая важная для следствия информация, позвонить по номеру 67090900, 67085942 или 110 или обратиться в ближайший полицейский участок.