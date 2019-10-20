Ушла из дома в Пурвциемсе и пропала: полиция ищет Жаниту 2004 года рождения

9 октября девушка вышла из дома на улице Мадонас, в Риге, и не вернулась. По сей день ее местонахождение неизвестно.

Рост девушки составляет около 165 сантиметров, телосложение стройное, волосы рыжие. На ней была надета синяя куртка.