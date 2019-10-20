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Алёна Остапенко стала чемпионкой турнира в Люксембурге

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Алёна Остапенко

ФОТО: AFP / Scanpix

В воскресенье, 20 октября, вторая ракетка Латвии Алёна Остапенко одержала победу на турнире в Люксембурге, обыграв в финале немку Юлию Гёргес.

Матч продолжался 1 час и завершился со счётом 6:4, 6:1 в пользу Остапенко.

По ходу встречи 22-летняя Остапенко, занимающая 63-е место в мировом рейтинге, выполнила шесть эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Её соперница (26-я строчка рейтинга WTA) четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

За победу в финале турнира BGL Luxembourg Open Остапенко получит 280 рейтинговых очков, а также 34 677 евро призовых. Ожидается, что благодаря этой победе Алёна Остапенко вернётся топ-50 лучших теннисисток планеты.

Для Остапенко это первая победа на турнирах WTA с 2017 года. Всего на счету латвийской спортсменки три победы на турнирах WTA.

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