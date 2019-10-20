Алёна Остапенко стала чемпионкой турнира в Люксембурге

По ходу встречи 22-летняя Остапенко, занимающая 63-е место в мировом рейтинге, выполнила шесть эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Её соперница (26-я строчка рейтинга WTA) четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.