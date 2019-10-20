Член правления NEPLP призвал создать новостное агентство, чтобы влиять на общественное мнение

В документе написано: "Официальный государственный канал распространения информации должен стать СМИ национального масштаба, который оказывает значительное влияние и, что особенно важно, создает содержание для других СМИ, а также общественное мнение". Аболиньш отрицает, что писал документ, и утверждает, что только консультировал настоящего автора. Однако, как сообщает передач Nekā personīga телеканала TV3, он лично презентовал эту идею в Министерстве юстиции.

У официального издания Latvijas vēstnesis годами имеются финансовые проблемы. Доходы падают, а обязанностей меньше не становится. Однако три года назад команда министра юстиции Дзинтарса Расначса позволила изданию заключить договор с консультантом, который обещал найти решение.

Latvijas vēstnesis - это место, где официально объявляются законы, вступают в силу решения правительства, вызывают в суд, призывают отозваться наследников, информируют о проведении аукционов собственности, изменениях в правлении предприятий. За публикацию новостей платят все, кого обязывает закон. Однако денег не хватает. С 2013 года Latvijas vēstnesis больше не газета, а только интернет-портал.

Четыре года назад издание предупредило Министерство юстиции, что денег хватит всего на пару лет. Министерство считает, что нужно искать новые способы заработка. В Latvijas vēstnesis явился эксперт по переменам.

Консультантом стал в прошлом администратор неплатежеспособности Марис Стафецкис, который в свою очередь привел Ивара Аболиньша.

Появилась концепция, что изданию нужны перемены. Оно должно стать новостным агентством и зарабатывать на государственных новостях. В качестве автора 15-страничного документа указан Аболиньш - бывший журналист, у которого только завершилась короткая карьера на LTV. Latvijas vēstnesis заплатил консультанту 3,5 тысячи евро.

Главная идея концепции предусматривает, что Latvijas vēstnesis должен стать ведущим новостным агентством Латвии. Цель - влиять и создавать содержание других СМИ и общественное мнение. Государство и муниципальные учреждения должны будут особо сотрудничать с новым агентством, не давая другим СМИ информацию.

У нового агентства может быть несколько разделов - Латвия, За рубежом, Спорт, Судебные дела, Политика, Экономика, Развлечения и культуры, свои внештатные корреспонденты в Брюсселе, Москве, Вашингтоне и т.д. Госучреждения обяжут абонировать новый продукт.

Считается, что это СМИ должно быть независимым от политических партий. В то же время был сделан вывод, что необходима политическая поддержка, чтобы у нового новостного агентство было бы хорошее сотрудничество с госучреждениями и оперативный доступ к их информации. В документе ничего не сказано о независимости редакции, которую нужно соблюдать в государственных общественных СМИ.

В Латвии уже есть новостное агентство. Его более 100 лет назад основало государство, а в 90-е годы приватизировали латвийские предпринимателя. Сейчас LETA принадлежит эстонской медиа-группе. Второе новостное агентство BNS закрыто.