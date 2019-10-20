Вс, 20.10.2019
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"Динамо" у себя дома минимально уступило "Нефтехимику"

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

В воскресенье, 20 октября, рижское "Динамо" у себя дома провело матч с "Нефтехимиком" из Нежнекамска, в котором уступило со счётом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

В первом периоде рижане не сумели реализовать численное большинство, а также выход в троём против одного соперника. "Нефтехимик" в свою очередь открыл счёт в матче за 16 секунд до конца первой 20-минутки. Автором гола стал Ильдар Шиксатдаров.

Начало второго периода для "динамовцев" также оказалось неудачным - защитники рижан не смогли вовремя выбить шайбу, которую отразил Андрей Макаров, а первым на добивании оказался Райан Мёрфи.

В середине второго периода рижанам удалось сократить отставание в счёте благодаря точному броску Микелиса Редлихса. Как оказалось позже - эта шайба стала последней в матче.

На данный момент "Динамо" находится на последнем месте в Западной конференции, имея в своём активе 12 очков. Следующий матч команда Гирта Анкипанса проведёт 23 октября против челябинского "Трактора".

Галерея: Динамо - Нефтехимик

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