"Динамо" у себя дома минимально уступило "Нефтехимику"

В первом периоде рижане не сумели реализовать численное большинство, а также выход в троём против одного соперника. "Нефтехимик" в свою очередь открыл счёт в матче за 16 секунд до конца первой 20-минутки. Автором гола стал Ильдар Шиксатдаров.

Начало второго периода для "динамовцев" также оказалось неудачным - защитники рижан не смогли вовремя выбить шайбу, которую отразил Андрей Макаров, а первым на добивании оказался Райан Мёрфи.

В середине второго периода рижанам удалось сократить отставание в счёте благодаря точному броску Микелиса Редлихса. Как оказалось позже - эта шайба стала последней в матче.

На данный момент "Динамо" находится на последнем месте в Западной конференции, имея в своём активе 12 очков. Следующий матч команда Гирта Анкипанса проведёт 23 октября против челябинского "Трактора".