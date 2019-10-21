Футбол с Владимиром Ивановым: Бразильский волшебник Резенде заставляет "Ригу" включить режим "пауза"

С каждым очередным туром в чемпионате Латвии по футболу ситуация на всех фронтах все больше проясняется. Но это в нюансах, а не в глобальном смысле. Так, после игр 33-го тура "Вирслиги" стало очевидно, что "Риге" свой банкет по случаю завоевания второго титула кряду придется отложить как минимум до среды, 23 октября, когда у команды Михаила Конева состоится перенесенная встреча в Елгаве. А РФШ бросается в решающую погоню, хватаясь за соломинку. Хотя второе место у нее навряд ли кто-то отнимет теперь, также как и третье место - у "Вентспилса".
Итак, 33-й тур латвийского первенства - это прежде всего была игра в Вентспилсе. И не только она была центральной по той причине, что встречались лидер турнира и команда, шедшая на третьем месте, что де-факто это была, кто может быть забыл, дуэль чемпиона и вице-чемпиона страны.
На самом деле скрытый смысл значимости этой встречи всем был понятен и так - все сводилось к награждению на поле местного Олимпийского центра футболистов "Риги". Сейчас все только в их руках и не надо им ни на кого смотреть: победа и все - вот он еще один титул. Всего одна победа!
И даже не важно было, что там на стадионе "Аркадия" у РФШ в параллельном матче. И, действительно, до 71-й минуты все было, казалось, под контролем гостей, которые вели в счете 1:0 (в самом начале первого тайма ударом из-за пределов штрафной счет открыл полузащитник сборной Латвии Олег Лайзан). Но недаром говорят: последний шаг - он трудный самый. "Вентспилсу" ведь тоже очки нужны - "желто-синие" продолжают вести борьбу за третье место, и пока что никто им не гарантировал попадание в еврокубковую зону.
И вот когда, казалось, официанты уже могли начинать накрывать праздничный стол, а руководство лиги все чаще и чаще стало поглядывать на чемпионский набор из кубка и медалей, сверяя списки награждаемых, все пошло под диктовку хозяев поля.
Злым гением для "Риги" и большим виртуозом для болельщиков и настоящих эстетов футбола в одном лице стала "семерка" в составе "Вентспилса" - 25-летний бразильский форвард Лукас Виллела Резенде. Сначала он филигранным ударом парашютом в дураках оставил защитников "Риги" и вратаря Роберта Озолса (этот гол смело можно включать в топ-3 самых красивых по итогам сезона, когда мяч по необычной траектории был издевательски отправлен за шиворот голкиперу гостей), а затем, на последних секундах матча, тот же бразилец снабдил ювелирным пасом Романа Мицкевича, который с близкого расстояния не промахнулся - 2:1 в пользу "Вентспилса".
⏯️ Vārtu guvumi: @fkventspils_ - @RigaFC_Official (2:1)!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) October 19, 2019
⚽️ VEN: Lucas Villela Rezende (71'), Romāns Mickevičs (90' +5')
⚽️ RIG: Oļegs Laizāns (7')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/nAGCOJiC1s
Кстати, "Вентспилс" обыгрывает "Ригу" второй раз в сезоне (всего у "Риги" уже шесть поражений в "Вирслиге") в матче, в котором и у судей работы было предостаточно (всего в тот вечер было показано девять желтых карточек).
Что касается еще одного субботнего матча, то РФШ без особых проблем в четвертый раз в сезоне обыграла тонущий "Даугавпилс". На этот раз у себя дома со счетом 2:0. На 80-й минуте точку в матче поставил серб Дарко Лемаич, записавший в свой актив 15-й гол. А это значит только одно - второй год подряд в гонке бомбардиров "Вирслиги" у него не найдется конкурентов.
⏯️ VIDEO: Noskaties @RFSDaily šis dienas vārtu guvumus spēlē pret @BFC_Daugavpils (2:0).— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) October 19, 2019
⚽️ RFS: Dāvis Ikaunieks (23'), Darko Lemajic (80')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/3EymIOruz3
Благодаря этой победе, РФШ все еще сохраняет чисто теоретические шансы догнать "Ригу". Правда, по-прежнему все зависит не от команды Вальдаса Дамбраускаса, а от лидера первенства. Если по-правде, то оба столичных коллектива и после очередного тура остались при своих, как говорится.
В "Риге", уверен, ничуть не сомневаются, что рано или поздно золотые медали получат: не в Вентспилсе, так в Елгаве, не в Елгаве, так на стадионе "Сконто" в 34-м туре 30 октября, когда "Рига" будет принимать ту же РФШ. Так что в вопросе по чемпионству-2019 просто включен режим "пауза", не более того.
Нельзя пройти мимо и воскресных матчей. А все потому, что после них эпицентр "футбольного землетрясения" переносится в самую середину турнирной таблицы - здесь все запуталось окончательно. Судите сами - вплоть до 82-й минуты матча на стадионе "Даугава" футболисты "Лиепаи" в игре с "Валмиерой" были впереди 2:1, а значит и близки к своей третьей победе подряд, которая перемещала бы их на пятое место. Но концовка встречи получилась огненной - сначала 18-летний нигериец Эммануэль Арокодаре в составе гостей оформил дубль, а уже в компенсированное арбитром время еще один легионер португалец Жорже Тешейра принес команде грузинского специалиста Тамаза Пертии "победу на флажке".
⏯️ VIDEO: Spēles @LiepajaFK - @vgvia_futbols (2:3) vārtu guvumi!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) October 20, 2019
⚽️ LIE: Amancio Fortes (14'), Jānis Ikaunieks (53') 11m
⚽️ VAL: Toluwalase Emmanuel Arokodare (40', 82'), Jorge Duarte Mendes Teixeira (90' +2')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/UvGkEbRZzO
Итог - 3:2 в пользу "Валмиеры", которая теперь по очкам догоняет юрмальский "Спартак", в этот же день чуть ранее в Слоке не сумевшего обыграть аутсайдера турнира "Метту" - ничья 2:2 (на 81-й минуте в составе "Метты" счет сравнял Матисс Зегеле).
⏯️ VIDEO: Spēles @fkspartaks - @FSMETTA (2:2) vārtu guvumi!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) October 20, 2019
⚽️ SPA: Nemanja Belaković (56'), Gints Freimanis (66')
⚽️ MET: Jekabs Laguns (15'), Matīss Zēģele (81')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/HxDeu97Rhh
Если допустить вероятность того, что и четвертое место дает пропуск в Европу (это случится в том случае, если 26 октября в финале Кубка Латвии РФШ - "Елгава" трофей завоюют рижане), то борьба за эту позицию ожидается жаркой. Для "Лиепаи" поезд уже ушел, а вот "Спартак" или "Валмиера" еще подеруться за еврокубковый пирог (по совпадению, как раз в следующем туре "Вирслиги" 27 октября "Валмиера" принимает у себя дома спартаковцев).
Верхняя часть турнирной таблицы после матчей 33-го тура, на самом деле, не сильно изменилась, просто пружина сжимается сильнее: у "Риги" все те же 60 очков (после 28 встреч) и судьбоносная игра в среду с "Елгавой" на выезде, далее расположились РФШ - 55 очков (после 30 матчей), "Вентспилс" - 47 очков (после 30 игр), "Спартак" и "Валмиера" - по 41 очку (эти команды провели по 29 игр).