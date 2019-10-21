Футбол с Владимиром Ивановым: Бразильский волшебник Резенде заставляет "Ригу" включить режим "пауза"

Итак, 33-й тур латвийского первенства - это прежде всего была игра в Вентспилсе. И не только она была центральной по той причине, что встречались лидер турнира и команда, шедшая на третьем месте, что де-факто это была, кто может быть забыл, дуэль чемпиона и вице-чемпиона страны.

На самом деле скрытый смысл значимости этой встречи всем был понятен и так - все сводилось к награждению на поле местного Олимпийского центра футболистов "Риги". Сейчас все только в их руках и не надо им ни на кого смотреть: победа и все - вот он еще один титул. Всего одна победа!

И даже не важно было, что там на стадионе "Аркадия" у РФШ в параллельном матче. И, действительно, до 71-й минуты все было, казалось, под контролем гостей, которые вели в счете 1:0 (в самом начале первого тайма ударом из-за пределов штрафной счет открыл полузащитник сборной Латвии Олег Лайзан). Но недаром говорят: последний шаг - он трудный самый. "Вентспилсу" ведь тоже очки нужны - "желто-синие" продолжают вести борьбу за третье место, и пока что никто им не гарантировал попадание в еврокубковую зону.

И вот когда, казалось, официанты уже могли начинать накрывать праздничный стол, а руководство лиги все чаще и чаще стало поглядывать на чемпионский набор из кубка и медалей, сверяя списки награждаемых, все пошло под диктовку хозяев поля.

Злым гением для "Риги" и большим виртуозом для болельщиков и настоящих эстетов футбола в одном лице стала "семерка" в составе "Вентспилса" - 25-летний бразильский форвард Лукас Виллела Резенде. Сначала он филигранным ударом парашютом в дураках оставил защитников "Риги" и вратаря Роберта Озолса (этот гол смело можно включать в топ-3 самых красивых по итогам сезона, когда мяч по необычной траектории был издевательски отправлен за шиворот голкиперу гостей), а затем, на последних секундах матча, тот же бразилец снабдил ювелирным пасом Романа Мицкевича, который с близкого расстояния не промахнулся - 2:1 в пользу "Вентспилса".

Кстати, "Вентспилс" обыгрывает "Ригу" второй раз в сезоне (всего у "Риги" уже шесть поражений в "Вирслиге") в матче, в котором и у судей работы было предостаточно (всего в тот вечер было показано девять желтых карточек).