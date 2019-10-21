Диетологи назвали продукты, которые никогда не нужно есть

Существует распространенное мнение о том, что продукты не стоит делить на плохие и хорошие, употреблять в пищу можно все, что хочется, - главное соблюдать меру и не перебирать с калорийностью рациона. Испанские исследователи утверждают, что это не так, поскольку некоторые продукты даже в малом количестве способны представлять опасность для организма.

В частности, по их словам, никому нельзя употреблять рафинированную муку. Как отмечает диетолог Мария Мерино, технология изготовления белой муки такова, что в итоге она оказывается лишенной клетчатки и других питательных веществ, содержащихся в зерне.

"Это очищенный продукт, имеющий высокий гликемический индекс. Такая еда истощает поджелудочную железу, что в перспективе грозит развитием диабета",

- объяснила врач.

Кроме того, испанские эксперты рекомендуют отказаться от обезжиренных молочных продуктов. При этом они апеллируют к результатам исследования ученого Гарвардского университета Дэвида Людвига, показавшего, что молоко и молочные продукты с низким содержанием жира, как правило, содержат добавленный сахар.

"Если нет противопоказаний по таким заболеваниям, как гастрит или проблемы с желчным пузырем, которые не позволяют организму нормально переваривать жиры,

лучше всего выбирать натуральные молочные продукты, так как они более сытные и питательные, а также содержат больше витаминов",

- констатировали эксперты.

В черный список продуктов, которые ученые не советуют есть, вошли также ветчина и грудинка.

"В ветчине содержание мяса составляет 50%, остальное - это добавки, крахмал и другие вредные "начинки", - пояснила диетолог.

Эксперт добавила, что в рационе не должны присутствовать и такие продукты, как хлопья для завтрака, зерновые или энергетические батончики.

"Это очень вкусные продукты, которые вызывают привыкание и ведут к ожирению или диабету", - добавила Мерино.

Другой испанский специалист, диетолог Пилар Эскер, высказалась об опасности ежедневного употребления вина или пива. Она подчеркнула, что

алкоголь является источником пустых калорий, ведущих к увеличению жировой массы, поскольку "являются лишними и не содержат никаких питательных веществ".