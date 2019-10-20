Возможно, Москва пытается подмять под себя Латвийскую православную церковь

Десять дней назад совет ЛПЦ решил вернуть в свой свод правил слова, которые без дискуссий свидетельствуют о независимости латвийской церкви от Москвы. И соответствующая просьба была передана и Московскому патриархату. Ответа долго ждать не пришлось - уже через несколько дней в российских СМИ появились публикации, обвиняющие ЛПЦ в секретности и чрезмерной лояльности латвийской власти.

Митрополит ЛПЦ Александр в начале октября отметил 80-летие. Возможно, именно достижение почтенного возраста стало важным фоном для нескольких событий с связи с ЛПЦ и Московским патриархатом, в котором канонически находилась латвийская церковь.

В прошлом году после смерти прошлого митрополита главой Православной церкви стал епископ из Москвы, не являвшийся гражданином Эстонии. Митрополит Евгений или Валерий Решетников, еще служа в Москве, весной 2014 года посетил аннексированный Крым, находясь в совете, обеспечивающем сотрудничество президента России с религиозными организациями. Но, уже являясь руководителем эстонской церкви, он принял участие в пропагандистской кампании против Украинской православной церкви, которая отказалась быть частью Московского патриархата. Этот факт упомянут в сообщении Службы внешней разведки Эстонии.

В июне этого года Сейм Латвии в течение недели рассмотрел и принял поправки в закону о Латвийской православной церкви, где аспект безопасности был одним из упомянутых в аннотации обоснований, вместе с такими аргументами как необходимость защитить церковь от возможного иностранного влияния и защиту ее автономии.

Сейчас закон требует, что митрополитом и епископами Латвийской православной церкви и кандидатами на эти должности должны быть только священники, являющиеся гражданами Латвии и прожившие здесь минимум последние десять лет. Поправки подготовили, консультируясь с МИД и ЛПЦ.

Однако очевидно этих поправок не было достаточно. Слухи о возможном, нежелательном влиянии и даже расколе церкви остались. Виной тому - как решения суда и предложения в связи с возможностью регистрировать в одной конфессии несколько церквей.

Так и некий явившийся в Латвию священник, которого скорее всего послали сюда работники Московского патриархата, и действия которого свидетельствуют о цели обозлить священников и сменить кого-то из руководства.

"То, что он делает, очень необычно. Он не только очерняет, пытается вызвать некие ссоры в нашей церкви. Это была только одна сторона. Он даже предлагал нескольким священникам из нашей церкви стать епископами - это было абсолютно непонятно. Важно, чтобы патриархат знал, что здесь происходит, принимая во внимание, что человек, который это делал, находится в юрисдикции Московского патриархата, чтобы его призвали к порядку", - заявил член синода ЛПЦ Николай Тихомиров.

Неприятную ситуацию описали и в письме патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, призвав, чтобы на подобных действиях поставили точку.

Однако главная причина письма - просьба подтвердить принятые советом изменения в своде правил, включающие слово "независимая". Таким образом будет подтвержден статус независимости и автономии соответственно документам, которые были как во время основания ЛПЦ сто лет назад, так и во время ее восстановления ее статуса после восстановления независимости Латвии.

Российская православная церковь уже долгое время считается носителем так называемой мягкой власти России за ее пределами. В свою очередь ЛПЦ ни во внешнеполитические, не во внутриполитические активности не вмешивается.