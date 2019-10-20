Возможно, Москва пытается подмять под себя Латвийскую православную церковь

Не исключено, что со стороны Московского патриархата Православной церкви осуществляются попытки силой отправить на пенсию митрополита Латвийской православной церкви (ЛПЦ) Александра (Александра Кудряшова), чтобы вместо него назначить более удобного для России главу церкви. О таком возможном сценарии сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Десять дней назад совет ЛПЦ решил вернуть в свой свод правил слова, которые без дискуссий свидетельствуют о независимости латвийской церкви от Москвы. И соответствующая просьба была передана и Московскому патриархату. Ответа долго ждать не пришлось - уже через несколько дней в российских СМИ появились публикации, обвиняющие ЛПЦ в секретности и чрезмерной лояльности латвийской власти.
Митрополит ЛПЦ Александр в начале октября отметил 80-летие. Возможно, именно достижение почтенного возраста стало важным фоном для нескольких событий с связи с ЛПЦ и Московским патриархатом, в котором канонически находилась латвийская церковь.
В прошлом году после смерти прошлого митрополита главой Православной церкви стал епископ из Москвы, не являвшийся гражданином Эстонии. Митрополит Евгений или Валерий Решетников, еще служа в Москве, весной 2014 года посетил аннексированный Крым, находясь в совете, обеспечивающем сотрудничество президента России с религиозными организациями. Но, уже являясь руководителем эстонской церкви, он принял участие в пропагандистской кампании против Украинской православной церкви, которая отказалась быть частью Московского патриархата. Этот факт упомянут в сообщении Службы внешней разведки Эстонии.
В июне этого года Сейм Латвии в течение недели рассмотрел и принял поправки в закону о Латвийской православной церкви, где аспект безопасности был одним из упомянутых в аннотации обоснований, вместе с такими аргументами как необходимость защитить церковь от возможного иностранного влияния и защиту ее автономии.
Сейчас закон требует, что митрополитом и епископами Латвийской православной церкви и кандидатами на эти должности должны быть только священники, являющиеся гражданами Латвии и прожившие здесь минимум последние десять лет. Поправки подготовили, консультируясь с МИД и ЛПЦ.
Однако очевидно этих поправок не было достаточно. Слухи о возможном, нежелательном влиянии и даже расколе церкви остались. Виной тому - как решения суда и предложения в связи с возможностью регистрировать в одной конфессии несколько церквей.
Так и некий явившийся в Латвию священник, которого скорее всего послали сюда работники Московского патриархата, и действия которого свидетельствуют о цели обозлить священников и сменить кого-то из руководства.
"То, что он делает, очень необычно. Он не только очерняет, пытается вызвать некие ссоры в нашей церкви. Это была только одна сторона. Он даже предлагал нескольким священникам из нашей церкви стать епископами - это было абсолютно непонятно. Важно, чтобы патриархат знал, что здесь происходит, принимая во внимание, что человек, который это делал, находится в юрисдикции Московского патриархата, чтобы его призвали к порядку", - заявил член синода ЛПЦ Николай Тихомиров.
Неприятную ситуацию описали и в письме патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, призвав, чтобы на подобных действиях поставили точку.
Однако главная причина письма - просьба подтвердить принятые советом изменения в своде правил, включающие слово "независимая". Таким образом будет подтвержден статус независимости и автономии соответственно документам, которые были как во время основания ЛПЦ сто лет назад, так и во время ее восстановления ее статуса после восстановления независимости Латвии.
Российская православная церковь уже долгое время считается носителем так называемой мягкой власти России за ее пределами. В свою очередь ЛПЦ ни во внешнеполитические, не во внутриполитические активности не вмешивается.
Решение об изменении статус от Москвы Латвийская православная церковь должна получить в течение ближайшего месяца.