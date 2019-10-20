LTV: "Кривой" закон мешает мигрантам найти в Латвии работу

Как сообщает LTV, ищущий убежища Абдулрахман Мамдух из Ирака уже год ждет решения государства - может ли он получить в Латвии статус беженца. Закон устанавливает - если ищущий убежища ждет такого решения больше шести месяцев, ему дается право на работу. Абдулрахман нашел две работы, но на обоих столкнулся с одной и той же проблемой - у него нет персонального кода. Его выдают только тогда, когда принято решение о присвоении статуса беженца или альтернативного статуса.

Без персонального кода мужчина не может открыть счет в банке в Латвии, что просил один из потенциальных работодателей.

Другое предприятие попросило Абдулрахмана стать самозанятым - однако, чтобы получить в Службе госдоходов номер налогоплательщика, необходимо задекларированное место жительства. В свою очередь для декларации места жительства необходим персональный код. Теоретически Абдулрахман как и любой другой работник может попросить, чтобы зарплату ему выдавали наличными, без счета в банке. Однако в Фонде общественной интеграции поясняют - это требует от работодателя дополнительных усилий и не все на это готовы.

"Я не прошу подачек, не прошу, не прошу денег государства, пособий и особого отношения к себе. Я прошу что-то совсем простое - позвольте мне работать, чтобы я могу себя содержать", - сказал передаче Абдулрахман.

"Во всех странах самая лучшая интеграция - через работу, чем быстрее ты начинаешь рабочие отношения, тем быстрее ты понимаешь все этих правила игры, ценности, принципы", - заявила руководитель отдела проектов фонда Алда Себре.

Еще в конце 2017 года Сейм принял закон о Регистре физических лиц, который устанавливает, что в регистр в дальнейшем будут включены не только граждане и неграждане Латвии и лица с видом на жительство, но и ищущие убежища и другие категории иностранцев. Закон означает, что всем этим людям должен быть присвоен персональный код Латвии - это позволит госучреждениям их идентифицировать.